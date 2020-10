Maurizia Cacciatori/ “Lasciai il mio fidanzato Gianmarco a 11 giorni dalle nozze e..”

Maurizia Cacciatori è una degli ospiti del nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno. L’ex campionessa di pallavolo ripercorre i suoi successi sportivi ma anche le questioni di cuore. Ricorda, in particolare, di un fidanzato lasciato poco prima delle nozze: “Ho lasciato il mio fidanzato, Gianmarco, a 11 giorni dalle nozze, una grande prova di coraggio. Era una situazione in cui non mi ci vedevo.” ha raccontato la Cacciatori. E ha poi spiegato: “Avevamo programmato insieme questo matrimonio, poi siamo stati un anno distanti per la pallavolo ma mi accorgevo che in quel tempo mi mancava sempre meno. Io poi volevo un matrimonio molto intimo, lui invece ha organizzato una grande festa… è stato un caos non solo per comunicarlo a tutti ma anche per la restituzione dei regali che arrivarono da tutto il mondo.”

Maurizia Cacciatori e le nozze saltate: “Lui la prese malissimo…”

Serena Bortone chiede a Maurizia Cacciatori come sia riuscita a dire all’allora fidanzato Gianmarco che non voleva più sposarlo: “È stata molto dura, lui ne ha sofferto… – ha raccontato la campionessa – Ricordo tante mie compagne di squadra che mi dicevano di essere forte… Come mi ha risposto lui? Lasciamo perdere… Ci è rimasto molto male, diciamo così.” Un momento dunque molto duro ma necessario per la Ciacciatori, che infatti ha poi concluso: “Quando vedi che le cose non possono andare avanti si deve prendere una decisione. Se ci sentiamo ancora? A volte si… Lui comunque oggi è motlo felice, realizzato nel mondo dello sport..”



© RIPRODUZIONE RISERVATA