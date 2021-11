Maurizia Calì, madre Fabio Modugno/ “Sono stata molto innamorata di Mimmo”

Maurizia Calì: la relazione con Domenico Modugno

Maurizia Calì è la madre di Fabio Modugno. Sposata con l’ingegner Romano Camilli (“angelo custode del Sistina” che curava le relazioni publiche del teatro), Maurizia conobbe Domenico Modugno nel 1961, quando la moglie Franca appettava il loro secondo figlio, Marcello. Modugno stava lavorando al teatro Sistina di Roma per la commedia musicale di Garinei e Giovannini “Rinaldo in campo”, Maurizia era coreografa e scenografa. La complicità tra i due divvene presto qualcosa di più: un giorno Maurizia si accorse di essere rimasta incinta e il 10 agosto del 1962 venne alla luce Fabio, che assunse il cognome Camilli. Fabio ha scoperto solo negli anni ’90 che Romano Camilli, non era il suo padre biologico: “Per me fu una cosa sconvolgente. Come fai a credere che quello che pensavi fosse tuo padre per quasi trent’anni in realtà non lo era?”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Fabio Camilli, Marcello Modugno da amico a fratellastro/ Come sono i rapporti oggi?

Maurizia Calì, madre di Fabio Modugno

Dopo aver scoperto di essere il figlio di Domenico Modugno, Fabio ne ha parlato con la madre Maurizia Calì: “Quando lo dissi a mia madre, mi disse: Non posso negarti che ho avuto una storia e sono stata anche molto innamorata di Mimmo. Tuttavia non posso dirti che sei suo figlio. Io avevo due uomini: Romano Camilli e Domenico Modugno, non potrei dirti con certezza che sei figlio di Modugno“. Fabio, poi, notò che nella canzone “Pasqualino Maraja“, Domenico Modugno cantava: “Un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana sopra un grosso bastimento: la bellissima Kalì. Pasqualino la guardò e Kalì s’innamorò”. Secondo lui la canzone sarebbe dedicata alla madre, che di cognome fa Calì. Anni dopo il test del DNA ha confermato che Fabio è figlio del grande cantautore.

LEGGI ANCHE:

Siddharth, figlio di Kabir Bedi morto suicida per schizofrenia/ "Oggi l'ho accettato"FABIO TROIANO, FIDANZATO ELEONORA PEDRON/ "Primo incontro? Sul treno ma per caso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA