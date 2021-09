Maurizio Aiello, addio a Paolo Tortora morto per Covid/ “Mi mancherà il tuo sorriso”

Maurizio Aiello, che interpreta Alberto Palladini nella soap opera “Un posto al sole”, ha detto addio all’amico Paolo Tortora, con un commovente post sul suo profilo Instagram. Imprenditore campano di 61 anni, Paolo Tortora è scomparso per Covid, nella giornata di ieri, domenica 5 settembre 202: lo scorso agosto aveva sofferto di una grave polmonite ed era stato sottoposto ad ossigenoterapia, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, riporta Il Mattino. “Sei stato un caro amico, un impareggiabile supporto a ogni evento importante della mia vita personale e del mio lavoro. Hai reso speciale il mio matrimonio, uniche le feste di I’M. La tua signorilità era d’altri tempi, la tua capacità unica di rassicurarmi sempre quando la mia ansia prendeva il sopravvento. Mi mancherai molto Paolo. Mi mancherà il tuo sorriso perbene. Spero la tua storia possa servire a tutti gli scettici. Ti voglio bene”, ha scritto l’attore Maurizio Aiello.

Paolo Tortora: l’imprenditore morto per Covid a 61 anni

Paolo Tortora era considerato il re del catering e dei buffet partenopei ed era soprannominato “il sarto della ristorazione”, per la precisione meticolosa che caratterizzava la sua attività. Aveva lavorato con le grandi produzioni cinematografiche straniere come “Mission Impossible 3” con Tom Cruise alla Reggia di Caserta o lo spot di Dolce & Gabbana del 2016 con le star de “Il Trono di Spade” Emilia Clarke e Kit Harington, in piazzetta Cardinale Riario Sforza a Napoli. Da anni collaborava con la comunità di Sant’Egidio e organizzava i pranzi di Natale in carcere: “Da più di 15 anni aiutava la realizzazione di diversi pranzi natalizi, a Scampia, nella chiesa dei Santi Severino e Sossio e nel carcere napoletano. Sempre gentile e disponibile, ogni volta che gli chiedevo una mano non si tirava mai indietro. Paolo ci mancherà, voglio ricordarlo come un vero amico dei poveri”, ha scritto Antonio Mattone, scrittore e portavoce della Comunità di Sant’Egidio. I funerali di Paolo Tortora si terranno domani, martedì 7 settembre, alle ore 11, nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo.

