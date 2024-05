Maurizio Aiello, chi è l’attore di Un posto al sole/ La morte del padre e la verità sulla malattia

Chi è Maurizio Aiello, attore storico di Un posto al sole

Maurizio Aiello è uno degli attori storici di Un posto al sole, la famosa soap opera di Raitre. Tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 8 maggio 2024, Maurizio Aiello, nel salotto di Caterina Balivo, ripercorrerà la sua vita privata e lavorativa. Classe 1959, nato in provincia di Napoli, a soli 18 anni si è trasferito a Milano per studiare recitazione cominciando la propria carriera in teatro per poi debuttare al cinema e in tv. La grande popolarità arriva con Un posto al sole in cui interpreta Alberto Palladini. Nonostante il successo e la popolarità, dal punto di vista lavorativo, Aiello ha raccontato di aver affrontato un periodo complicato dopo aver parlato del nodulo alla tiroide che ha tolto.

“Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato. Quindi magari qualcuno prima di prenderti e farti firmare un contratto… Avrei anche potuto tenerlo, solo che era vicino alle corde vocali e l’ho levato. Però era un nodulo semplice, ne ho parlato e hanno fatto i titoli grossi, sono passato per quello malato di tumore, che in realtà non è…”, ha raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele durante una puntata del programma “Il sabato italiano” trasmesso nel 2018.

Maurizio Aiello e il dolore per la morte del padre

C’è un grande dolore nel cuore di Maurizio Aiello ed è quello legato alla morte dell’amatissimo papà che l’attore ha salutato sui social a marzo 2022 con un post toccante. «Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me», ha scritto Aiello.

«Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!», ha aggiunto.

