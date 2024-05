Maurizio Aiello confessione choc/ “Ho dato buca ad Al Pacino per una modella, non ho più lavorato per lui…”

Maurizio Aiello, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha svelato un aneddoto inedito sulla sua longeva carriera attoriale. L’interprete da giovanissimo aveva avuto l’opportunità di fare la comparsa nel noto film Il Padrino 3 con Al Pacino: “Chiesi di avere una piccola parte e me l’hanno data. Dovevo abbracciare Al Pacino che, nel film, era mio zio” ha raccontato l’attore di Un posto al sole.

Aiello, però, ha raccontato di non essersi presentato i giorni di ripresa perchè era a Milano per una sfilata, durante la quale aveva conosciuto una modella di cui si era invaghito: “Ho dato buca ad Al Pacino. Mi hanno fatto fuori dal set, da quel momento non ho più lavorato con loro in nessun film. Ci sta, ho imparato la lezione“. L’attore ha poi aggiunto: “Com’è andata con la ragazza? Malissimo, non posso scendere nei dettagli” ha concluso.

Maurizio Aiello e la malattia alla gola: “Avevo un nodulo e…”

Maurizio Aiello ha da poco festeggiato 30 anni di carriera come attore; noto per aver interpretato il ruolo di Alberto Palladini nella soap Un posto al sole, ha avuto un nodulo alla gola che ha compromesso il suo lavoro per un lungo periodo.

“Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato. Quindi magari qualcuno prima di prenderti e farti firmare un contratto… Avrei anche potuto tenerlo, solo che era vicino alle corde vocali e l’ho levato. Però era un nodulo semplice, ne ho parlato e hanno fatto i titoli grossi, sono passato per quello malato di tumore, che in realtà non è…” raccontava ai microfoni di Eleonora Daniele nel programma Il sabato italiano.

