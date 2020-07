Maurizio Aiello e la moglie Ilaria/ “Siamo insieme da 20 anni, prima delle nozze…”

Il noto attore Maurizio Aiello si è collegato stamane con il programma di Rai Uno, “C’è Tempo Per…”. E’ stato un collegamento particolare in quanto l’artista era su una barca, di fronte ai famosi Faraglioni di Capri, in compagnia della moglie e dei figli. “Sono in barca – esordisce Aiello – quindi se vedete un po’ dondolare. Sono a Capri, li vedete i Faraglioni? Ci siamo concessi un giro del Mediterraneo in barca pensando che fosse la vacanza più sicura per i nostri bambini, era giusto godersi un po’ la famiglia”. Quindi Aiello ha presentato la sua splendida famiglia: “La piccola di 8 anni si chiama Ludovica, Matteo di 3 anni e mia moglie Ilaria. E’ la prima volta che abbiamo deciso di non condividere la barca con nessuno, siamo solo noi con il nostro skipper e il capitano, e ospitiamo parenti e amici a pranzo”. I due sono insieme da 20 anni: “Siamo insieme da marzo del 2000 – racconta ancora Aiello – dieci anni di fidanzamento e dieci anni e mezzo di matrimonio. Abbiamo provato prima con una convivenza”.

MAURIZIO AIELLO E LA MOGLIE ILARIA: “E’ UN BRAVISSIMO PADRE”

A quel punto ha preso la parola Ilaria, che nella vita fa l’avvocato: “E’ un bravissimo padre di famiglia e un ottimo marito, pensa molto alla famiglia, si dedica al lavoro ma in funzione della famiglia. Ci siamo goduti la vita – ha proseguito – e poi siamo arrivati pronti al matrimonio, a volte non si è pronti per i sacrifici che i figli comportano, quindi si arriva impreparati e le famiglie tendono a sfasciarsi. Bisogna arrivare pieni, aver goduto della libertà, e noi ci siamo goduti la vita e quando è arrivata la fase del matrimonio e dei figli eravamo ben pronti ad affrontare questa fase. Non bisogna vivere la genitorialità come un peso, ce lo godiamo questo momento, tanto poi i figli crescono e si torna ad avere la libertà”. Sulla gelosia: “Quando eravamo fidanzati ero più gelosa poi con la maturità questa cosa è scemata, tra l’altro in 20 anni ho avuto la conferma di avere a fianco una persona seria e rispettosa”. Aiello ha replicato: “Si ma i primi tempi era ovunque sui set, appena vedeva una partner carina…”.



