Maurizio Aiello/ “Il segreto di 20 anni di amore con Ilaria? Basi solide e i figli”

Maurizio Aiello è stato protagonista questo pomeriggio nel salotto televisivo de “La Vita in Diretta” dove, assieme a Lorella Cuccarini, non solo ha ripercorso le principali tappe della sua oramai lunga carriera sul piccolo schermo ma ha pure parlato del rapporto con Alberto Palladini, il personaggio finzionale che oramai da una vita interpreta nella soap “Un posto al sole” e col quale il pubblico di aficionados finisce col confonderlo. Il quasi 50enne attore originario di Vico Equense infatti ha voluto smentire di essere perfido nella vita di tutti i giorni, prendendo di fatto le distanze dal suo storico alter ego: “Io mi diverto molto a interpretarlo ma per fortuna sono all’opposto: anzi capita pure che mi insultino per il mio personaggio” ha spiegato Aiello, aggiungendo che forse Palladini rappresenta tutto ciò che c’è di marcio nella nostra società. “Io però non sono come Alberto che ha il broncio sempre stampato in fronte…”. Subito dopo però la Cuccarini ha ricordato pure come agli inizi della carriera Aiello si sia confrontato con un mostro del calibro di Gigi Proietti: e dopo una clip dal set de “Il Maresciallo Rocca”, l’attore campano ha rivelato che proprio il mattatore romano e Stefania Sandrelli per lui sono stati due mostri sacri.

E ai tempi della prima comparsa nella fiction che vedeva Gigi Proietti protagonista, Maurizio Aiello ha rivelato a Lorella Cuccarini un curioso aneddoto: “Era il 1996, alla prima scena che dovevo girare con lui e la Sandrelli avremmo fatto almeno 17 ciak” ha scherzato il diretto interessato, ammettendo di essersi più volte impappinato di fronte a due attori di quel calibro. “Gigi mi ha poi insegnato a godermi tutte le battute quando recito” ha aggiunto il 49enne campano, che ha anche parlato, uscendo al di fuori dell’ambito prettamente professionale, del rapporto col ballo e della sua esperienza a “Ballando con le stelle”, dove alla fine ha accettato l’invito di Milly Carlucci: “Ero campione di spareggi… Ricordo che lei mi voleva ogni anno, poi accettai solo alla quarta edizione ma mi mangiai le mani perché in precedenza c’era stato il mio idolo Maradona…”. Chiusura infine sul lato sentimentale con la conduttrice de “La Vita in Diretta” che ha chiesto ad Aiello quale sia il segreto di una storia d’amore felice e lunga 20 anni come la sua: “Il nostro matrimonio è costruito su basi solide e poi i figli ci hanno unito ancora di più” ha ammesso parlando della sua Ilaria Carloni e spiegando che la sua compagna (che è intervenuta poi con un video messaggio dicendogli teneramente che vorrebbe invecchiare con lui) lo ha reso “una persona migliore e meno superficiale”.

