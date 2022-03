Maurizio Aiello, morto papà attore Un Posto al Sole/ “Non mi perdonerò mai di…”

È morto il papà di Maurizio Aiello ed è lutto nella famiglia di Un Posto al Sole. Il padre dell’attore napoletano aveva 90 anni. A dare la triste notizia è stato proprio il figlio, che sui social ha pubblicato un post molto commovente con una foto in cui sono ripresi il giorno del compleanno del padre. “Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto“, ha esordito su Instagram l’attore.

“Ciao babbo!!! Eh, si, ‘babbo’, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo“, ha aggiunto Maurizio Aiello nel suo triste ma affettuoso omaggio. Ma ha voluto ringraziare il papà per “tutti i valori” che gli ha trasmesso e, ha aggiunto, “per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me“.

IL RAMMARICO DI MAURIZIO AIELLO

Parole cariche di amore, piene di gratitudine quelle di Maurizio Aiello sui social. Ma c’è anche un rammarico. “Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo“. L’attore ha quindi spiegato cosa avrebbe voluto fare negli ultimi giorni di vita del padre: “Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei“. Quindi, ha sentenziato: “Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!“.

Tanti i messaggi di condoglianze di colleghi e amici che hanno voluto fargli sentire tutto il loro affetto in questo momento così difficile. Miriam Candurro, che presta il volto a Serena Cirillo in Un Posto al Sole, ha commentato: “Nessun rammarico… Lui lo sa“. Invece Michelangelo Tommaso gli ha lasciato tre cuori. “Un abbraccio grande come l’amicizia che ci lega!“, ha scritto Luca Abete.

