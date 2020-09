Maurizio Aiello/ “Un Posto al Sole? Non vedo l’ora di ricominciare”

Maurizio Aiello è tra gli ospiti protagonisti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1. L’attore, conosciuto dal grande pubblico per la soap opera campione d’ascolti “Un posto al sole”, come tutti è rimasto molto scosso dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Intervistato dal settimanale Nuovo (data 14 maggio 2020), l’attore ha dichiarato: “per me essere improduttivo è pesantissimo”. Non solo, l’attore ha anche espresso la volontà di tornare quanto prima a lavorare sul set precisando di essere molto preoccupato per tutti gli addetti ai lavori e le persone che lavorano dietro le quinte che da mesi non percepiscono uno stipendio. “Non vedo l’ora di ricominciare a girare ma cambierà tutto anche per noi” – ha detto l’attore consapevole che il futuro sul set sarà fatto di – “distanze, nessuna scena affettuosa, tamponi per tutti, mascherine e guanti sul set. Secondo me sarà cosi. Difficile abituarsi a questo nuovo stile di vita che ci aspetta”. L’attore napoletano che nella soap presta il volto al personaggio di Alberto Palladini ha trascorso il lockdown nella sua abitazione a Napoli con la moglie Ilaria e i figli Ludovica e Matteo.

Tra le preoccupazioni dell’attore c’è l’utilizzo della mascherina da parte dei più piccoli: “sono preoccupato per i bambini. Abituarli a portare la mascherina o imporre loro di non abbracciare amici e cugini sarà dura ma voglio sperare che ne usciremo entro la fine dell’anno”.

Maurizio Aiello: il futuro di Alberto Palladini a Un posto al sole

La fama di Maurizio Aiello è senza alcun dubbio legata al personaggio di Alberto Palladini che interpreta da anni nella soap Un posto al sole. Un successo senza precedenti per l’attore partenopeo che, intervistato da spettacolomusicaesport (data 13 luglio 2019), si è soffermato a parlare proprio del personaggio amatissimo dal pubblico della soap trasmessa da ventiquattro anni su Rai2. In particolare, l’attore parlano del futuro del suo personaggio ha dichiarato: “in realtà non so cosa succederà perchè mi danno le scene una settimana prima di girarle, quello che posso dire è che Alberto è tornato con una grande voglia di rivincita, di vendetta, di riprendersi quello che una volta era suo. E’ molto rabbioso e rancoroso. Spero che gli autori diano al personaggio anche altre sfaccettature”. Una cosa è certa: il personaggio di Alberto Palladini è tra i più amati, visto che è presente nella soap sin dalla prima puntata andata in onda nel 1996. Dopo qualche anno di stop però l’attore è tornato a rivestire i panni di Alberto Palladino, un personaggio di cui ammira “la sua “stronzaggine”, il suo essere un uomo senza scrupoli”.

Il ritorno sul set di Un posto al Sole per Aiello è stato davvero emozionante: “dopo dieci anni sono rientrato a Un Posto al sole prima facendo qualche saltuaria comparsa e poi vestendo i panni di Alberto quotidianamente. E’ stato bellissimo tornare sul set e ritrovare colleghi e amici. Siamo una famiglia ed è come se non fossi mai andato via”.



