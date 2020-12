Maurizio Battista 30 anni e non li dimostra, Italia 1/ Diretta streaming: nello show Valentina Persia

Anticipazioni “Maurizio Battista 30 anni e non li dimostra” oggi su Italia 1

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, in prima serata su Italia 1, va in onda lo spettacolo ‘Maurizio Battista 30 anni e non li dimostra’. Il noto comico ripercorre i suoi trent’anni di carriera in questo spettacolo teatrale che rivive l’Italia degli ultimi decenni, tra vizi, pregi e musica. Battista parla di rapporti personali, tecnologia, musica, giochi e varie situazioni di vita e di come il tutto sia cambiato e si sia evoluto proprio in questi 30 anni.

Tutto verrà raccontato attraverso la sua personale visione, cogliendo il lato buffo delle cose attraverso la sua spiccata autoironia. Uno spettacolo allegro e molto divertente e, al contempo, ricco di verità quello di Maurizio Battista che, da buon romano, parlerà anche delle buche di Roma, i sanpietrini, l’immondizia, ma soprattutto di tutte le sue bellezze.

Maurizio Battista 30 anni e non li dimostra: col comico anche Valentina Persia

Quello di Maurizio Battista, in onda su Italia 1 il 27 dicembre, come sottolinea Sportpress24.com, “È uno spettacolo in cui i suoi ricordi personali si fondono con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato ad oggi.” Battista porta in scena anche la sua famiglia: “Esilarante il tema che ripercorre le 3 ore di spettacolo : la differenza tra uomo e donna, o meglio da chi comanda e chi subisce. Battista gioca mettendo in mezzo la sua famiglia, la moglie Alessandra e la sua dolcissima bimba Anna, dimostrando umiltà e semplicità.” si legge. Al suo fianco nel corso dello spettacolo la simpaticissima Valentina Persia.

COME VEDERLO IN DIRETTA STREAMING SU MEDIASET PLAY

‘Maurizio Battista 30 anni e non li dimostra’ questa sera, domenica 27 dicembre 2020 sarà in onda in prima serata su Italia 1 ma anche disponibile su Mediaset play cliccando qui



