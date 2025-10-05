Maurizio Battista tra carriera, aneddoti e qualche stilettata ai colleghi comici più famosi: "Ne salvo soltanto due o tre perché..."

Dopo tanti anni sulla cresta dell’onda, Maurizio Battista spinge ancora. L’attore comico romano, classe 1957, mattatore nei teatri italiani e in tv con le sue ospitate esuberanti, sente di avere ancora molto da dare al suo pubblico. Con i suoi fan, infatti, ha creato un legame unico, grazie a spettacoli spassosi, monologhi irriverenti e battute capaci di scatenare la risata collettiva. Maurizio Battista si sente incontenibile sul palco e sono davvero tanti gli aneddoti che potrebbe raccontare relativamente a tutti questi anni di carriera.

Incluse le scelte sbagliate, come quella del Grande Fratello Vip a cui oggi non parteciperebbe. “Non riuscirei più a fare qualcosa che non sento nelle mie corde”, ha ammesso in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Giornale. “L’avevo preso sotto gamba. Una volta dentro mi sono reso conto che non c’entrava granché con me”, le sue parole.

D’altronde la sua vita ruota attorno al teatro, a quel palco che sa tanto di casa. “Io sono come le persone che vengono a vedermi, ma in un mondo in cui i comici si sentono superiori al proprio pubblico il mio modo di essere viene visto come un fatto speciale”, ha confidato Maurizio Battista parlando al sito incentro.it. Il comico romano è certo di aver instaurato un legame autentico con i suoi fan, anche se ha la sensazione che le luci dei riflettori posino addosso agli stessi soggetti di sempre.

E nella medesima intervista non ci pensa due volte a lanciare qualche stilettata a colleghi comici più famosi. “Se penso a qualcuno di particolare? Dico che è più facile escluderne due o tre che si salvano. Tutti gli altri sono così, cinque gradini sopra tutti”, lo sfogo di Maurizio Battista. Che oggi, ricordiamo, è pronto a raccontarsi senza filtri nel salotto di Francesca Fialdini, per una intervista tra passato, presente e futuro.