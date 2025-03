Maurizio Battista, nato a Roma nel 1957, è uno dei nomi di comici più amati e conosciuti in Italia. Di origini ciociare, il papà era di Arce, un piccolo paesino del cassinate. Lui, invece, è nato a Roma, dove abita tutt’ora e dove ha costruito la sua carriera. Da ragazzo, Battista ha lavorato nel bar della sua famiglia: gli esordi sono arrivati nel 1978 con il teatro, ma la sua verve comica non ha faticato ad uscire. Nel 1989 è arrivato anche l’esordio in televisione, proprio nei panni di comico: Maurizio Battista ha preso parte alla decima edizione del programma “Fantastico” insieme a grandi colleghi. Fu notato poi da Pippo Baudo che lo volle nel programma “Partita doppia”: l’esperienza in tv, però, durò solo alcuni anni perché Maurizio Battista decise di lasciare la televisione a favore del cinema.

Cominciò a recitare per una serie di film e tornò in tv solamente nel 1996, con il Dopofestival. Sono vari i programmi ai quali il comico ha preso parte negli anni, spesso proprio per far ridere il pubblico ma altre volte anche come concorrente, come ad esempio con Ballando con le Stelle. Maurizio Battista si dice soddisfatto della sua carriera: “Ho raggiunto il massimo artisticamente” ha rivelato l’attore, che dunque non ha rimpianti, almeno sul lavoro.

Maurizio Battista, chi è: tre matrimoni e tre figli

Maurizio Battista ha alle spalle due matrimoni. Con Erminia, la prima moglie che ha sposato da giovane, ha avuto due figli, Federica e Simone, con i quali purtroppo i rapporti non sono affatto buoni. Maurizio ha più volte spiegato che da più di dieci anni non parla con i suoi figli, non senza dolore. Nel 2023, invece, il comico ha sposato la compagna Alessandra Moretti, con la quale ha superato una grande crisi. Insieme i due hanno avuto un’altra figlia, Anna: il grande sogno di Maurizio, attualmente, è quello di vedere sposata la sua cara figlia.