Maurizio Battista e Alessandra Moretti sono tornati insieme/ “Momenti difficili ma tutto si è ricomposto”

Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti sono tornati insieme: l’annuncio

Dopo quasi due anni di crisi, Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti sono tornati insieme. È il comico ad averlo annunciato nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, rivelazione che arriva dopo una serie di foto di famiglia da lui pubblicate sui social che lo vedono proprio insieme alla moglie.

“Mi hanno scritto di tutto, perché Alessandra ha 30 anni meno di me. – ha spiegato il celebre comico – Con lei abbiamo vissuto anche alcuni momenti difficili, come il pubblico sa bene (racconto la mia vita minuto per minuto), ma per fortuna tutto si è ricomposto”, ha aggiunto Battista. Un riavvicinamento favorito anche dall’amore per la loro bambina Anna, che oggi ha sette anni, di cui Battista ha detto: “La mia bambina, Anna, che adesso ha sette anni, una bellissima bionda hippie”.

Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti, foto di famiglia e serenità ritrovata

Per Maurizio Battista, aver ricomposto la sua famiglia, ritrovando la serenità con sua moglie Alessandra, è una grande gioia: “Lei e Anna sono la mia famiglia, – ha sottolineato – che gli altri dicano quello che vogliono. Anzi, mi è venuta un’idea. Sabato sera, farò ad Alessandra una bella sorpresa. Davanti a 7500 persone”, aveva aggiunto Battista. Va detto che in tanti si erano già accorti del riavvicinamento tra Battista e sua moglie Alessandra, che d’altronde risalirebbe allo scorso maggio. In quel periodo il comico aveva pubblicato una foto accanto alla compagna, affiancandola ad una frase più che eloquente: “I più deboli si vendicano, i più forti perdonano e quelli più felici dimenticano”.

