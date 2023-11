Maurizio Battista e Alessandra Moretti, sposi dopo la crisi/ “Ci siamo riavvicinati in un momento difficile”

Maurizio Battista e Alessandra Moretti, il matrimonio dopo la crisi

Maurizio Battista e la moglie Alessandra Moretti, ospiti a La volta buona di Caterina Balivo, hanno parlato a lungo della loro relazione. I due si sono sposati di recente a Roma con una cerimonia da sogno presso un castello, dopo un periodo di crisi e di botta e risposta sui social.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti sono tornati insieme/ "Momenti difficili ma tutto si è ricomposto"

“Ci siamo riavvicinati in un momento un po’ particolare; lui è stato molto male ha avuto queste ulcere e nel momento del bisogno, mi sono accorta che comunque la cosa che conta di più nella vita sono le radici e quando riesci a piantarne di solide, a quelle ti devi aggrappare sempre. In quel momento ho capito che lui era la mia radice e io ero la sua” afferma l’attrice. La coppia come lista di nozze ha chiesto di devolvere una cifra consistente a un ospedale pediatrico.

Maurizio Battista e la differenza d'età con la compagna/ "Hanno scritto di tutto, dicano quello che vogliono"

Maurizio Battista e Alessandra Moretti tornano insieme: “Tutto si è ricomposto”

Dopo due anni di crisi, Maurizio Battista e Alessandra Moretti sono tornati insieme, anche spinti dall’amore per la figlia Anna: “Mi hanno scritto di tutto, perché Alessandra ha 30 anni meno di me. – ha spiegato il celebre comico – Con lei abbiamo vissuto anche alcuni momenti difficili, come il pubblico sa bene (racconto la mia vita minuto per minuto), ma per fortuna tutto si è ricomposto” ha spiegato il comico a Il Messaggero.

“Lei e Anna sono la mia famiglia, – ha sottolineato – che gli altri dicano quello che vogliono. Anzi, mi è venuta un’idea. Sabato sera, farò ad Alessandra una bella sorpresa. Davanti a 7500 persone” ha aggiunto Battista. La coppia si era lasciata andare ad alcuni battibecchi sui social, per poi ritrovarsi di nuovo per amore.

Maurizio Battista/ “Sono rimbambito grazie a mia figlia Anna”

© RIPRODUZIONE RISERVATA