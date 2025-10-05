Maurizio Battista racconta le difficoltà nel suo rapporto coi figli avuti dall'ex moglie: "Con Federica e Simone ci siamo completamente rimossi"

Forse non tutti sanno che il passato sentimentale di Maurizio Battista è stato piuttosto turbolento. Oggi l’attore comico romano è felicemente impegnato con Alessandra Moretti, da cui alcuni anni fa ha avuto la figlia Anna. Ma prima di questa relazione, Battista aveva chiuso altri due matrimoni, finiti burrascosamente e con conseguenze anche sul rapporto con gli altri due figli. Dalla prima moglie Erminia, infatti, Maurizio Battista aveva avuto Federica e Simone.

Oggi la primogenita ha quarantuno anni, mentre il secondogenito trentasette. Con entrambi i rapporti sono praticamente inesistenti, dopo essersi guastati irrimediabilmente in seguito alla separazione con la madre. “Non ci parliamo da undici anni”, ha confessato l’attore ai microfoni de Il Messaggero. “Le sofferenze le conosco bene. Non parlare con i figli ti segna”, le parole amare di Maurizio Battista.

Maurizio Battista e il rapporto ormai finito coi figli più grande: perché hanno litigato?

Quali siano stati i motivi che abbiano portato Maurizio Battista e i suoi figli ad una rottura così aspra ed insanabile non sono del tutto chiari. Ma l’attore è ben consapevole delle distanze siderali che si sono create negli anni. “Ci siamo completamente rimossi”, aveva detto anche in un passaggio al Corriere della Sera, sottolineando le difficoltà del loro rapporto. Tornando alle questioni di cuore, invece, dopo la prima moglie Erminia è arrivata Giusi.

Con quest’ultima nessun figlio, ma lo stesso amaro epilogo. Sta proseguendo al meglio, invece, la storia d’amore con l’attrice e storica dell’arte Alessandra Moretti, più giovani di lui di trent’anni. Anche con l’attuale compagna non sono mancati periodi di crisi, ma oggi entrambi appaiono affiatati e soprattutto allineati da ogni punto di vista.

