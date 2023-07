Maurizio Battista e la differenza d’età con la compagna/ “Hanno scritto di tutto, dicano quello che vogliono”

Maurizio Battista e l’amore per la figlia Anna

Maurizio Battista si appresta a vivere una grande emozione nella sua magica Roma. Il comico, infatti, sabato sera, 22 luglio, calcherà il prestigioso palco del Circo Massimo di fronte ad una platea di 7.500 spettatori. Sarà il primo comico della storia italiana a salire su quel palco: assieme a lui l’Orchestraccia, 20 ballerini guidati dalla coreografa Grazia Cundari e i Gemelli di Guidonia. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Battista ha parlato di questa nuova straordinaria avventura ma si è anche sbottonato sul suo privato.

Maurizio Battista/ “Sono rimbambito grazie a mia figlia Anna”

In particolare, ha parlato del grande amore che nutre per la figlia Anna, definita la sua più grande soddisfazione: “La mia bambina, Anna, che adesso ha sette anni, una bellissima bionda hippie“.

Maurizio Battista e l’amore per Alessandra Moretti: la replica alle critiche

Ma Maurizio Battista, oltre che per il talento sul palco e l’irriverenza dei suoi sketch, ha fatto parlare anche di sé per la sua sfera privata. Il comico è infatti sentimentalmente legato alla compagna Alessandra Moretti, che ha 30 anni in meno di lui. Per questo motivo sono esplose numerose polemiche sui social, ma Battista le mette tutte a tacere dimostrando che la differenza d’età per lui non sia affatto rilevante: “Mi hanno scritto di tutto, perché Alessandra ha 30 anni meno di me. Con lei abbiamo vissuto anche alcuni momenti difficili, come il pubblico sa bene (racconto la mia vita minuto per minuto), ma per fortuna tutto si è ricomposto“.

Maurizio Battista/ “Fare una figlia a 58 anni è una cosa bella, diventato un comico grazie al bar..."

Le polemiche sono per lui irrilevanti: quello che conta è il bene che nutre per la sua famiglia. E, nel corso dell’intervista, si dice intenzionato a regalare alla donna della sua vita una bellissima sorpresa, in occasione della serata-evento nella splendida cornice del Circo Massimo: “Lei e Anna sono la mia famiglia, che gli altri dicano quello che vogliono. Anzi, mi è venuta un’idea. Sabato sera farò ad Alessandra una bella sorpresa. Davanti a 7.500 persone“. Non ha espressamente parlato di proposta di matrimonio, ma sarà comunque per lei una fortissima emozione: “Non posso dire proprio tutto, altrimenti che sorpresa è?“.

MAURIZIO BATTISTA, PERCHÉ SI É LASCIATO CON L'EX ALESSANDRA/ "L'età di mia figlia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA