Maurizio Battista torna in tv tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma di Francesca Fialdini che racconta storie di vita quotidiana di persone famose e persone comuni tutte unite dai sentimenti di amore e positività. Il comico sta vivendo un momento molto felice e sereno della sua carriera, visto che sta per tornare nelle sale cinematografiche con il film “Tu Quoque”, il film diretto da Gianni Quinto che vede nel cast, oltre alla presenza del comico romano, anche Paolo Triestino, Francesca Antonelli, Giorgio Caputo. Non solo, il comico ed attore sta vivendo un momento di ripresa anche dal punto di vista privato e sentimentale visto che nel 2023 si è sposato con la compagna Alessandra Moretti dopo aver superato una crisi davvero profonda di coppia.

Un amore importante quello tra il comico e l’attrice che hanno avuto anche una figlia di nome Anna, la terza figlia di Maurizio Battista che in passato è stato sposato già due volte. La prima volta con Erminia, ex moglie da cui ha avuto i figli Federica, 41 anni, e Simone, 37 anni. Poi il secondo matrimonio con la ex moglie Giusi.

Maurizio Battista, la vita privata del comico

La vita privata e sentimentale di Maurizio Battista ha vissuto alti e bassi come quella di tutti, ma il comico è papà di tre figli anche se con i primi due ha un rapporto conflittuale. A rivelarlo è stato proprio il sessantasettenne comico che, dalle pagine de Il messaggero, ha aperto il suo cuore rivelando: “sono undici anni che non parlo con i miei figli grandi, le sofferenze le conosco bene. Non parlare con i figli ti segna. I genitori vanno coltivati come se fossero rose”.

Non è dato sapere quale sia però il motivo di questo forzato allontanamento dai figli Federica e Simone. Proprio il comico, in una vecchia intervista pubblicata sul Corriere della Sera, aveva raccontato: “vengo da un passato fatto di momenti belli, certo, ma anche di tanto dolore”. Nonostante tutto però Maurizio Battista, all’età di 67 anni, non smette mai di sognare: “artisticamente, forse, ho raggiunto il massimo, ma sogno di vedere mia figlia sposata”.

