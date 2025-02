Maurizio Calorio e Silvia Duca sono tra gli ospiti di Da Noi a Ruota Libera, coppia pronta a condividere con i telespettatori il racconto del loro matrimonio in terapia intensiva. La coppia si bacia per la prima volta il 31 dicembre 2016: è l’inizio di una bellissima storia d’amore che ha rischiato di finire il 3 giugno scorso quando Maurizio Calorio ha un infarto. L’uomo viene ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono molto critiche a causa di una emorragia. Si pensa al peggio, solo un trapianto immediato avrebbe potuto salvargli la vita.

Un destino che sembrava segnato quello di Maurizio che decide, come ultimo desiderio, di chiedere la mano della sua amata Silvia Duca in un letto d’ospedale. Un matrimonio di fine vita quello tra i due, ma poche ore dopo la loro unione una telefonata cambia per sempre le loro vite.

Maurizio Calorio e Silvia Duca, l’inizio di una seconda vita grazie al trapianto di cuore

La notte del matrimonio, infatti, Maurizio Calorio e Silvia Duca scoprono che era stato trovato a Napoli un cuore compatibile per il trapianto. Dalle pagine del Corriere della Sera, Silvia ha raccontato quei momenti di grande emozione: “È difficile da descrivere, ma non ho mai smesso di credere che Maurizio ce l’avrebbe fatta”. La speranza è sempre l’ultima a morire, ma Silvia non nasconde che quando ha sentito squillare il telefono nel cuore della notte era pronta al peggio, ma quando ha saputo la notizia ha iniziato ad urlare dalla gioia.

Il trapianto di cuore ha cambiato le loro vite ed oggi Silvia non nasconde di essere pronta a diventare una donatrice: “la generosità e il sacrificio di un ragazzo molto giovane hanno ridato la vita a Maurizio e alla nostra famiglia”.