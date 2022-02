Maurizio Casagrande/ “Amo la batteria, ma nulla dà più energia di una risata”

Maurizio Casagrande, noto attore e tra i protagonisti abituali di “Stasera tutto è possibile”, programma di Rai Due condotto da Stefano De Martino, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Unomattina in Famiglia”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nella mattinata di domenica 27 febbraio 2022. Nel dialogo a distanza, o meglio, in collegamento audiovisivo con Tiberio Timperi, Casagrande ha parlato della sua grande passione per la musica e della fortuna che riscuote, a livello televisivo, il ruolo del dottore nelle fiction.

“Strimpello pianoforti – ha ironizzato –, ma il mio strumento vero è la batteria. Il pubblico ha paura del medico e poi se ne innamora in una serie televisiva? Guardate, se faccio io il medico, si spaventa lo stesso! Per interpretare quel ruolo servono attori gradevoli dal punto di vista estetico, canoni che io non condivido perché non ho”.

MAURIZIO CASAGRANDE A UNOMATTINA IN FAMIGLIA: “NON C’È NIENTE DI MEGLIO DI UNA RISATA PER TROVARE LA FORZA DI SUPERARE I PROBLEMI DELLA QUOTIDIANITÀ”

Nel prosieguo della sua apparizione televisiva a “Unomattina in Famiglia”, Maurizio Casagrande ha rivelato che lo strumento migliore per vincere la tristezza e individuare energie inaspettate per affrontare la quotidianità non si annovera tra quelli musicali: “Ho avuto tantissime persone che, durante la pandemia e il lockdown, mi hanno scritto continuamente, dicendo che chi fa ridere e allieta il cuore senza fare niente fondamentalmente di importante e utile, regala l’energia per affrontare meglio le problematiche che si palesano successivamente. Insomma, una risata dà forza in più”.

Ma lui, da napoletano, ha mai preso qualche “pacco”, qualche fregatura? “Qualche pacco l’ho preso, qualcuno sì”, ha commentato in maniera telegrafica e senza fornire dettagli ulteriori, ma sfoggiando il suo iconico sorriso che per tutta la sua carriera (e ancora oggi) conquista e ha conquistato il favore del pubblico teatrale e televisivo.



