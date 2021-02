Maurizio Casagrande/ Che fine ha fatto il comico? Oggi torna in tv e…

Maurizio Casagrande si prepara a tornare in tv al cospetto di Carlo Conti nello speciale Affari Tuoi Viva gli sposi per tenere saldo il suo pacco e dire la sua sul futuro che attende i concorrenti del programma. L’attore in queste settimane è impegnato sul set del nuovo film di Vincenzo Salemme ma questo non gli ha impedito di essere in tv nel prime time di Rai1 per una speciale partecipazione che, sicuramente, ci strapperà qualche risata. Poco propenso alla serialità italiana (almeno dando un occhio alla sua filmografia) e molto al cinema e al teatro, l’attore sta vivendo come tutti in questo momento, un periodo di stop dovuto alla chiusura dei cinema e, soprattutto dei teatri. Sono molti quelli che si sono mobilitati per vedere le cose cambiare ma è vero anche che lui, a differenza di altri, ha la recitazione che gli scorre nelle vene.

Maurizio Casagrande un “figlio di..” con la passione per la musica

Nato a Napoli, infatti, Maurizio Casagrande è figlio dell’attore di teatro Antonio Casagrande e sin da subito si appassiona allo “spettacolo” iniziando con la musica, facendo addirittura parte di una band rock, e passando poi al teatro salendo sul palcoscenico è al Teatro Cilea per una fortuita occasione dovette sostituire uno dei suoi studenti durante un saggio. Da allora in poi si apre per lui la strada del teatro ma anche del cinema spesso al fianco di Vincenzo Salemme con il quale fa il suo esordio cinematografico ne L’amico del cuore. Da qui in poi la filmografia si allunga e di molto fino ai più recenti Lasciami per sempre di Simona Izzo e Natale da chef con Massimo Boldi. Quale sarà la sua prossima mossa?



