Maurizio Catalani, ex marito Gaia De Laurentiis/ L’ex Fernando Ghia morto nel 2005

Fernando Ghia, ex compagno di Gaia De Laurentiis

Gaia De Laurentiis, storico volto di Target, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 31 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Dal 2013 la conduttrice è sposata con il medico Ignazio Ardizzone, con cui ha avuto due figli. Ma prima del matrimonio – il secondo – Gaia De Laurentiis ha vissuto due importanti relazioni, che l’hanno resa mamma.

Dal 1993 al 2000, ha avuto una relazione con il produttore Fernando Ghia (di 35 anni più anziano), da cui ha avuto il figlio Sebastiano: “Il padre di Sebastiano era molto più grande di me, è stato un rapporto importante, ma non so quanto avesse del rapporto tra uomo e donna. Infatti io non lo vedo come un matrimonio fallito”, ha detto la conduttrice sulle pagine del settimanale “A”. Ghia è morto il 1° giugno 2005 per un tumore ai polmoni.

Dopo la fine della sua relazione con Fernando Ghia, Gaia De Laurentiis ha sposato il regista televisivo Maurizio Catalani, da cui ha avuto la figlia Agnese. Nella stessa intervista ad “A”, parlando della fine del loro matrimonio, ha detto: “C’è stato un concorso di responsabilità, al 50 per cento. Ma non ha senso stabilire che cosa non ha funzionato nella coppia, anzi ha senso solo come riflessione con me stessa per trarne un insegnamento per il futuro. Si tratta piuttosto di fare in modo di “gestire” nostra figlia nel modo più armonico e positivo possibile: Agnese deve sempre contare sia sul padre, sia sulla madre”. Dopo 7 anni di fidanzamento e due figli, nel 2013 Gaia De Laurentiis ha sposato il neurochirurgo infantile Ignazio Ardizzone.

