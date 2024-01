Maurizio Cattelan: “Opere danneggiate? La causa ambientalista resta importante”/ “L’arte non è solo arte”

Maurizio Cattelan, tra i più controversi artisti italiani, genio creativo e intelligente, si racconta sulle pagine di Repubblica. In un mondo sempre più esposto, lui sembra essersi un po’ tirato fuori da questa continua vetrina. Non è per stanchezza, spiega, ma “più di scarso interesse. I social media creano questa urgenza di essere sempre all’interno di una conversazione, ti obbligano a manifestare cosa pensi di questo o di quel trend per essere visibile. Non credo che tutti abbiano qualcosa di interessante o opportuno da dire per ogni trend sui social, e preferisco parlare solo di quello che conosco. Penso che ognuno dovrebbe avere il diritto all’oblio social, di tanto in tanto”.

L’artista spiega poi il rapporto con il mercato dell’arte, che è come “quello che ha chiunque con il mondo della borsa o della finanza. L’arte è fatta da persone, ognuna con la propria sensibilità. Il mercato dell’arte è un mercato come un altro, e funziona nello stesso modo: la legge della domanda e dell’offerta è l’unica legge che conta e questo non lo rende molto appassionante”. Oggi Cattelan si dice interessato dalle “zone grigie: quelle in cui niente è come sembra. L’arte non è solo arte, il design non è solo design, la moda non è soltanto moda, e le olive non sono soltanto olive”.

Anche il lavoro di Maurizio Cattelan, più precisamente il dito medio, è stato imbrattato da gruppi ambientalisti. “Non è la prima volta che il mio lavoro viene vandalizzato, quindi non è stato uno shock. Ma questa volta è diverso. Le altre volte è stata una reazione viscerale alle opere: il caso più eclatante fu quando a Varsavia due membri del Parlamento polacco rimossero la roccia da La nona ora e tentarono di tenere la figura del Papa in posizione verticale. In questo caso invece non c’era la volontà di distruggere l’opera, o modificarla, ma di usarla come volano per la comunicazione. Se guardo alle altre opere prese di mira forse si può dire che sia diventato un classico: è un segno del tempo che passa. Penso che la causa ambientalista rimanga importante, anche quando i mezzi per pubblicizzarla non sono i più raffinati” spiega a Repubblica.

Quando gli chiedono della smaterializzazione dell’arte, lui spiega che non vede questa tendenza. “Penso all’ultima Biennale di Venezia, Il latte dei sogni: il corpo era al centro di ogni opera. E anche se vado fuori dall’arte, la smaterializzazione, i social, sono solo una faccia della medaglia: la gente scende ancora in piazza per manifestare quando c’è da farlo”. In questo momento, Cattelan si dice attratto dall’attività “di MSCHF, un collettivo di artisti — forse è limitante descriverli così — che lavora a cavallo con tantissime discipline, arte, moda, tecnologia e corporation, spesso mettendo alla prova il sistema e il potere per come lo conosciamo e subiamo oggi”.











