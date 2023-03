Maurizio chiede scusa alle figlie a C’è posta per te/ “7 mesi che mi ignorate”, colpa di un tradimento

Maurizio chiede scusa alle figlie Maria e Francesca a C’è posta per te

La nuova ed ultima puntata di C’è posta per te 2023 ha tra le sue storie anche quella di un padre. Fa il suo ingresso in studio Maurizio, che viene in studio per le sue figlie Maria e Francesca che sono sette mesi che non vogliono più sentirlo e vederlo. L’uomo racconta di essere stato bloccato da loro ovunque, social e cellulare, e tutto perché hanno scoperto che l’uomo ha tradito la loro mamma, oggi sua ex moglie.

Gianluca, scontro con suo padre a C'è posta per te/ "Cacciato per la tua nuova moglie Jessica"

Maurizio racconta di una storia già in crisi con sua moglie. È in quel periodo che ha iniziato a sentire di nascosto una collega di lavoro con la quale poco a poco è nata una relazione clandestina. Maurizio viene però scoperto attraverso dei messaggi sul cellulare e questo scatena una forte lite in casa. Poco dopo arriva la richiesta di separazione dalla moglie.

Gerry Scotti come Maria De Filippi: "Autografi nella camera ardente"/ Poi piange a C'è posta per te

La storia di Maurizio e delle figlie a C’è posta per te

La separazione dalla madre scatena anche l’allontanamento delle figlie di Maurizio. Maria e Francesca, dopo aver insultato pesantemente il padre, non vogliono più avere nulla a che fare con lui, tanto che anche quando muore la nonna e madre di Maurizio, le due neppure lo salutano. Questo scatena una dura reazione nell’uomo che serve solo ad allontanare ulteriormente le figlie. È per questi motivi che oggi Maurizio cerca attraverso C’è posta per te la possibilità di ricucire il rapporto con le sue due figlie. Ci riuscirà?

LEGGI ANCHE:

The Voice Kids 2023/ Diretta finale e vincitore: standing ovation per Ilary Alaimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA