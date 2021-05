MAURIZIO, COMPAGNO CHLOE FACCHINI/ “L’ho conosciuto quando ero Riccardo, lui è…”

Chloe Facchini, ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno, riceve un bellissimo video messaggio dal compagno Maurizio. “Sei una persona meravigliosa, sei un fiore appena sbocciato. – esordisce lui – Ce ne sono stati tanti di cambiamenti da quel 2019 ma di una cosa sono sicuro: ogni giorno in cui stiamo insieme, il mio amore cresce sempre di più. Sono fiero di te, del percorso che stai facendo e sono onorato dell’aiuto che nel mio piccolo posso darti. Ti amo e ti aspetto a casa.” Lei è felicissima e svela: “Stiamo insieme da 2 anni e mezzo e la cosa straordinaria è che l’ho incontrato nel giorno del mio compleanno e appena l’ho visto me ne sono innamorata. Quando l’ho conosciuto ero Riccardo, avevo paura di dirgli del percorso che avrei voluto fare ma lui è rimasto al mio fianco, comprendendo e aiutandomi.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

MASSIMO POPOLIZIO E LA PATERNITÀ MANCATA/ “Mi è rimasto un vuoto, per paura...”

Chi è Maurizio, il compagno di Chloe Facchini

Lo scorso 11 maggio lo chef Riccardo Facchini, tra i volti più noti de La prova del cuoco, ha rivelato il suo percorso di transizione con un post su Instagram: “Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender”, ha scritto mostrandosi per la prima volta con i capelli biondi lunghi e i lineamenti trasformati dalle terapie ormonali, cominciate un anno e mezzo fa. La chef transgender ha colto l’occasione per ringraziare il suo compagno, Maurizio: “Fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.

Lino Banfi con un occhio insanguinato su Rai1/ "Capillare rotto, è successo stanotte"

Sui social tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno commentato il post di Chloe: “Benvenuta Chloe, un lungo percorso e finalmente il sogno si avvera”, ha scritto Monica Leoffredi e “Ti si voleva bene prima e te ne vogliamo ancora come e più di prima. Importante è vederti e saperti felice. Sii orgogliosa sempre”, sono state le parole di Luisanna Messeri.

Maurizio, compagno della chef Chloe Facchini

In una recente intervista a Selvaggia Lucarelli durante il programma Le mattine, su Radio Capital, Chloe Facchini ha raccontato che la prima persona cui si è rivelata è stata il suo compagno Maurizio: “Lui mi ha conosciuto da Riccardo, nessuno sospettava del mio cambiamento. Mi sono sentita in dovere di dirglielo e lui mi ha abbracciato, baciato, mi ha sostenuto in tutto”. Oggi, martedì 25 maggio, la chef sarà ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”. Chloe parlerà sicuramene del suo percorso di transizione e anche del compagno Maurizio che è sempre stato al suo fianco per sostenerla. Nel giorno del suo “ultimo coming out”, Chloe Facchini ha pubblicato su Instagram una foto insieme al compagno, mentre sorridono abbracciati con un prato di fiori gialli alle spalle.

CHLOE FACCHINI, CHEF TRANSGENDER/ "Non è stato facile, ho deciso di lasciare la Tv.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA