Maurizio Corgnati, chi è l’ex marito di Milva/ La figlia Martina e la dolorosa rottura: “L’ho rimpianto”

Maurizio Corgnati è stato il marito di Milva: dal matrimonio alla separazione

Maurizio Corgnati è stato il marito della celebre cantante Milva. Un grande amore che nasce da un incontro lavorativo, la sera di Capodanno del 1960. In quella data entrambi erano impegnati nella registrazione del programma Quattro passi tra le nuvole della Rai. Corgnati – regista, scrittore, produttore musicale – era allora già affermato, mentre Milva aveva da poco compiuto 18 anni ed era alle sue prime esperienze importanti televisive.

Maurizio Corgnati e Milva instaurano in poco un ottimo rapporto professionale, ma col tempo si tramuta in sentimento. I due si innamorano e, nonostante i 20 anni di differenza, decidono di sposarsi nel 1962. L’anno successivo nasce la loro figlia Martina. Maurizio e Milva hanno una forte affinità sia sul lavoro che nella vita privata: il loro è un amore solido, al punto che la cantante, in più occasioni, sottolineerà l’importanza del marito per il suo lavoro.

Maurizio Corgnati e Milva: il doloroso addio e le parole d’amore della cantante

L’idillio tra Maurizio Corgnati e Milva è però destinato a finire. Nel 1969 è proprio la cantante a lasciare il marito dopo aver conosciuto l’attore Mario Piave. La separazione è molto dolorosa e ha un grande impatto mediatico. Ci sono accuse e scontri, e servirà molto tempo prima che i due trovino la loro strada e il loro equilibrio, lontano l’uno dall’altra.

“È l’uomo che ho amato di più e rimpianto sempre. – ha confessato Milva in un’intervista, dove poi aggiunse – Penso alla morte di mio marito Maurizio Corgnati, che non ho saputo amare abbastanza, che ho fatto tanto soffrire”. Maurizio Corgnati si risposò nel 1976 con Letizia Di Maio, con la quale ha avuto un’altra figlia, Giuditta, medico cardiologo.

