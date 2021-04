Maurizio Corgnati, ex marito Milva/ “Andò via, l’ho odiata per anni”

Maurizio Corgnati è stato l’unico marito di Milva, al secolo Maria Ilva Biolcati, scomparsa il 23 aprile 2021. Il produttore e regista, classe 1917, sposò la cantante nel 1961: lui aveva 44 anni, lei solo 22. L’incontro avvenne la sera di Capodanno nel 1960 negli studi Rai a Torino, durante la registrazione del programma televisivo “Quattro passi tra le nuvole”. La giovane cantante colpì il regista perché camminava scalza con le scarpe dentro a una borsa. Nel 1963, dalla loro unione, è nata Martina, la loro unica figlia diventata una importante critica d’arte. Fu Maurizio Corgnati ad avvicinare Milva a Bertolt Brecht, di cui diventa la maggiore interprete italiana e a cui dedicò quattro progetti discografici. Milva definì il primo marito il suo “pigmalione, l’uomo che mi ha insegnato tutto”.

Martina Corgnati, figlia Milva/ "Aveva paura di non essere all'altezza ma.."

Maurizio Corgnati: il primo e unico marito di Milva

Milva ha spesso definito Maurzio Corgnati l’uomo più importante della sua vita anche se è stata lei a lasciarlo nel 1969 per Domenico Serughetti, in arte Mario Piave. “Andò via portandosi anche mia figlia, l’ho odiata per anni”, rivelò il produttore in un’intervista, quando ormai i rapporti con la cantante si erano rappacificati. Anche Milva si pentì di aver lasciato il marito: “Ebbero ragione a criticarmi. È stata la più grande cavolata della mia vita. Ero giovane, avevo 28 anni, fui attratta da un mio coetaneo”. Maurizio Corgnati è morto il 30 marzo 1992, a 75 anni, all’ospedale Molinette di Torino, dopo aver risentito di seri problemi di salute all’esofago. La sua seconda moglie, Letizia Di Maio, sposata nel 1976 poco dopo la sua morte disse: “Era un uomo di grande talento, ma fu ricordato per essere stato il marito di Milva“.

