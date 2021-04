Maurizio Corgnati, ex marito Milva/ “Uomo più importante ma l’ho lasciato..”

Maurizio Corgnati, è stata l’ex marito nonché pigmalione di Milva e forse proprio oggi si ritroveranno dopo aver passato il resto della loro vita separati. Le loro vite sono state legate a lungo e non solo come amanti e come marito e moglie ma anche come genitori proprio perché dal matrimonio co Maurizio, è nata la figlia di Milva, la piccola Martina. Proprio lei in tempi non sospetti ha avuto modo di parlare del padre etichettandolo come “un uomo modernissimo per la vastità di interessi senza confini”. Milva aveva incontrato il marito Maurizio poco dopo la vittoria al concorso per voci nuove della Rai. Proprio il lavoro li ha uniti e qualche tempo dopo decisero di sposarsi. All’epoca erano gli inizi degli anni ’60 ma poco prima della fine di quel decennio i due si lasciarono e proprio lei fu a prendere questa edizione nonostante lo abbiamo etichettato come “l’uomo più importante della sua vita”.

Mario Piave, ex fidanzato Milva/ Ucciso nella sua auto dopo "Un amore scandaloso"

Maurizio Corgnati, ex marito Milva e padre della figlia Martina

Maurizio Corgnati era curioso, si è fatto conoscere come regista televisivo e cinematografico, ma anche documentarista, ed è sicuramente lui l’uomo che inventò Milva. Lei all’epoca del loro primo incontro era una giovane promessa della musica italiana mentre lui, laureato in legge, la aiuta a sfondare facendola diventare una diva senza tempo: “È l’uomo che ho amato di più e rimpianto sempre”. Sempre la figlia Martina, parlando di lui rilancia: “un genio, parlava sei o sette lingue e aveva letto tutto; sapeva l’Iliade e l’Odissea a memoria, in greco e in metrica”. Morì nel 1992 a causa di una malattia.

LEGGI ANCHE:

Martina Corgnati, figlia Milva/ "Ha prestato la sua bellissima voce alle più varie.."Milva, com'è morta e causa/ Malattia: aveva perso coscienza del tempo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA