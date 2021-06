Maurizio Costanzo alla Roma/ “Totti? Vorrei coinvolgerlo. Incontrerò Mourinho e…”

E’ Maurizio Costanzo il primo acquisto della Roma per la prossima stagione. Il popolare giornalista, conduttore tv, infatti, entra nella società giallorossa come advisor della comunicazione. I Friedkin, probabilmente, hanno pensato a lui in risposta all’imponente campagna dei cugini laziali dopo l’arrivo di Maurizio Sarri come allenatore. Alla fantasia della società biancoceleste, i giallorossi hanno risposto con l’esperienza di un grande volto televisivo che intraprenderà, alla veneranda età di 82 anni, una nuova avventura professionale. Costanzo si occuperà dei rapporti con i media e di quelli con i tifosi, ma ha già fatto sapere che entrerà con molta calma in un mondo che conosce poco dall’interno, nonostante il grande amore per il calcio e per i colori giallorossi.

Maurizio Costanzo responsabile comunicazione Roma/ "Avvicinerò Mourinho a tifosi"

“Sono felice – dice alla Gazzetta dello Sport – è davvero bello quando una passione diventa anche professione. Quando i Friedkin mi hanno proposto di entrare a far parte della società, ho risposto subito con entusiasmo e mercoledì ho firmato il contratto”. Quali sono gli obiettivi? “Rinsaldare il rapporto tra club e tifosi, magari con iniziative simpatiche e coinvolgenti. Mi piacerebbe trovare il più anziano tifoso vivente, che possa aiutarmi a trasmettere la passione di questi colori. O, a Natale, pensare a qualcosa come alberi giallorossi o simili. Insomma, creare un legame sempre più forte tra la società e i suoi sostenitori”.

Maurizio Costanzo/ "Brusca? Non critico i magistrati. La tragedia della Funivia Stresa-Mottarone..."

Maurizio Costanzo: da Totti a Mourinho

Inevitabile il pensiero su Totti: “Ho scoperto la sua vena ironica, con le sue ospitate al Maurizio Costanzo Show, poi siamo diventati amici. Non l’ho ancora sentito, ma lo farò presto e chissà che non sia possibile coinvolgerlo”. Il discorso poi scivola sul neo allenatore José Mourinho, altro maestro della comunicazione. “A luglio ci incontreremo e cercheremo di conoscerci. Sono sicuro che troveremo la strada giusta da percorrere, nel rispetto dei ruoli. Mi piacerebbe averlo come ospite speciale per i 40 anni della mia trasmissione. Per i 20 anni ho avuto Fabio Capello, il tecnico dell’ultimo scudetto”.

Maurizio Costanzo: "Basta virologi in tv, hanno rotto!"/ "Ma quando lavorano?"

Un Maurizio Costanzo, dunque, carico a molla per questa nuova avventura, che ha già suscitato molto scalpore nel mondo del calcio, oltre che molta ilarità sull’altra sponda del Tevere, dove un altro Maurizio cercherà di dare dei dispiaceri alla Roma giallorossa, in un duello che si prospetta come uno dei più intriganti della nuova Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA