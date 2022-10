Maurizio Costanzo bacchetta Signorini sul caso Marco Bellavia/ “Sarei andato più duro con Giovanni Cicci”

Maurizio Costanzo lancia una stoccata ad Alfonso Signorini: “Con Giovanni Ciacci…”

Maurizio Costanzo stronca Giovanni Ciacci. Sulle pagine del Settimanale Nuovo il popolare giornalista ha risposto alla lettera di una lettrice che le chiedeva un commento in merito al fatto che Giovanni Ciacci continuasse ad essere presente in studio nonostante la pessima figura con Marco Bellavia. Sul web in effetti molti si sono indignati proprio per il fatto che nonostante Signorini avesse definito quella la pagina più brutta delle televisione avesse poi continuato ad invitare in studio quelle persone che si sono rese responsabili di atti di bullismo nei confronti di Bellavia. Non solo Ginevra Lamborghini dunque ma anche e soprattutto Giovanni Ciacci che ricordiamo è stato eliminato per volontà del pubblico senza che ci fosse stato un provvedimento dalla produzione.

Maurizio Costanzo: "Maria De Filippi è vita"/ "Ebbi una relazione con donna sposata"

La lettrice ha scritto: “Trovo vergognoso che al Grande Fratello Vip dopo lo scandalo del bullismo ai danni di Marco Bellavia Ciacci ora stia in studio a sparare sentenze su ciò che accade nei reality. E dire che Signorini assistendo al comportamento di Ciacci e compagni, aveva definito quanto successe “una delle peggiori pagine di televisione”. Maurizio Costanzo è intervenuto sulla vicenda e ha commentato aspramente: “Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere”. Secondo il giornalista, Signorini non avrebbe dato un giusto segnale continuando a tenere presente in studio Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci, scuse a Marco Bellavia al Gf Vip/ "Ti sto cercando da 20 giorni..."

Maurizio Costanzo commenta il caso Marco Bellavia: “Voglia di creare protagonisti e…”

In un suo spazio su Libero, Maurizio Costanzo aveva commentato la vicenda di Marco Bellavia prendendo posizione su alcuni concorrenti della casa del grande Fratello Vip. Il popolare giornalista aveva sottolineato la voglia di alcuni di emergere ad ogni costo: “Voglia di creare protagonisti. In questo, la televisione, in ogni parte del mondo è maestra. Mi viene in mente pensando a Marco Bellavia, uscito con problemi dal Grande Fratello Vip. Ma, a seguire, il protagonismo diventa tale anche per Giovanni Ciacci, solo per aver insultato Bellavia. Quest’anno, vedo sofferenze nei partecipanti al Grande Fratello Vip ed è normale chiedersi: ma chi ve lo ha fatto fare se tutto questo, oltretutto, vi crea problemi? Sono domande senza rispostae, probabilmente, anche senza senso. Ho visto un giovanissimo piangere, ho visto un atleta ugualmente piangere perché ha visto, credo, la foto del figlio. Perché i telespettatori devono assistere al pianto altrui? Forse per il vecchio detto: “Mors tua, vita mea”.

Giulia Salemi affonda Giovanni Ciacci/ "Io una meteora? Si é qualificato da solo.."

Maurizio Costanzo aveva poi sottolineato come la televisione avesse creato in passato protagonisti sbagliati: “A proposito di televisione che crea protagonisti, bisogna aggiungere che ne crea anche di sbagliati. I primi nomi che mi vengono alla mente sono Wanna Marchi e sua figlia, ma, per carità, non sono l’unico esempio. Il problema è che si vive in maniera sbagliata la popolarità televisiva. Si pensa di essere in carriera come Mattarella e tutti sanno che non è così. Si fa televisione per divertimento, per piacere di esserci e spesso per giocare. Il maestro di tutti è stato Mike Bongiorno con il suo “Allegria!”. Se ci pensate, negli anni nei quali lui ha lanciato questa parola, non poteva sapere di quanta allegria avremmo avuto bisogno negli anni a seguire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA