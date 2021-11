Maurizio Costanzo/ “Berlusconi? Mai votato. Ho fatto la guerra a Pippo Baudo…”

Maurizio Costanzo Show compie 40 anni

Mercoledì 3 novembre parte la quarantesima stagione del Maurizio Costanzo Show. In 40 anni Costanzo ha intervistato politici, grandi nomi della letteratura italiani e volti noti del mondo dello spettacolo. Gli ospiti della prima puntata furono Eva Robbins e Paolo Villaggio, scoperto proprio da Maurizio Costanzo: “A Genova mi suggerirono di andare in un teatro di piazza Marsala, dove si esibiva uno strano impiegato. Era lui. Uscimmo a cena e firmammo il contratto su un tovagliolo del ristorante. All’epoca avevo un cabaret a Roma, il Sette per Otto. Fu un trionfo, vennero a vederlo Flaiano ed Ercole Patti. Poi Villaggio andò in tv, e nacque Fracchia”, ha raccontato ad Aldo Cazzullo in una lunga intervista sul Corriere della Sera. Il giornalista ha ricordato anche Indro Montanelli: “Mio zio mi faceva leggere i suoi articoli sulla terza pagina del Corriere. Mi invaghii. Così, a 14 anni, gli scrissi una lettera. Incredibilmente mi rispose. Mi invitò alla redazione romana. Poi nella sua casa di piazza Navona, a pranzo con Carlo Laurenzi: un uomo raffinatissimo, che lo divertiva con i suoi bon mots. Montanelli mi ha seguito per tutta la vita. Mi fece pure assumere da Afeltra al Giorno”.

Simona Izzo e Maurizio Costanzo/ "Adorava il dibattito sotto le lenzuola"

Gli incontri di Maurizio Costanzo

Nella lunga chiacchierata con Aldo Cazzullo, Maurizio Costanzo ha ammesso di essere entrato nella P2 “per stupidità” e ha ricordato gli incontri con Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Donald Trump e Giovanni Falcone: “Leggendo le rivelazioni della Boccassini ci sono rimasto un po’ male. Sono felice se Falcone è stato contento, se sono stati bene insieme. Ma lui è morto con la moglie… Ci sono cose che è meglio tenersi per sé”. Il giornalista è certo che è stato suo padre, morto quando Costanzo aveva solo 22 anni, a salvarlo dall’attentato del 14 maggio 1993: “Non c’è mattina in cui mi sveglio e non penso a papà mio. È come un angelo protettore”. Costanzo ha scritto la sceneggiatura del film “Una giornata particolare” con Ettore Scola e il testo della celebre canzone “Se telefonando” con Ghigo De Chiara, sulla musica di Ennio Morricone. Immancabile un rimando a Silvio Berlusconi: “Prima della discesa in campo ci chiamò tutti ad Arcore, c’erano anche Mentana e Giuliano Ferrara. Alla fine lo presi da parte e gli dissi: io non ti voterò mai, ma non dirò mai una parola contro di te”. Infine, sulle pagine del Corriere della sera, Maurizio Costanzo ha confessato: “Quando a Canale 5 arrivò Pippo Baudo, gli ho fatto un po’ la guerra. Ma quello voleva comandare. Cominciò a sgridare la gente…“. Ora sono in ottimi rapporti.

