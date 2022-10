Maurizio Costanzo boccia Alfonso Signorini al GF Vip per il caso Bellavia/ “Voto 5”

Maurizio Costanzo svela perchè Alfonso Signorini avrebbe sbagliato al GF Vip

Maurizio Costanzo, che da tempo gestisce e cura la rubrica spettacolo sul settimanale Nuovo, boccia Alfonso Signorini. Secondo una lettrice è vergognoso che a Giovanni Ciacci, che ha rivolto parole terribile a Marco Bellavia, sia concesso di rimanere come ospite in studio. La lettrice, discute anche i provvedimenti del conduttore quando ha deciso di non squalificare il fashion stylist, ma lo ha mandato al televoto flash che lo ha eliminato.

Maurizio Costanzo ha convenuto con la lettrice sulla gestione del caso Marco Bellavia e i provvedimenti ai concorrenti. Il giornalista, come riporta Biccy, afferma: “Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5″. Anche il giornalista, dunque, non ha gradito come Signorini abbia “soprasseduto” su una questione così delicata.

Maurizio Costanzo commenta il caso Marco Bellavia al GF Vip

Maurizio Costanzo, dopo aver parlato di Pamela Prati, ha anche voluto commentare il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Libero, il giornalista commenta il caso del conduttore maltratto dai concorrenti nella Casa: “Voglia di creare protagonisti. In questo, la televisione, in ogni parte del mondo è maestra. Mi viene in mente pensando a Marco Bellavia, uscito con problemi dal Grande Fratello Vip. Ma, a seguire, il protagonismo diventa tale anche per Giovanni Ciacci, solo per aver insultato Bellavia. Quest’anno, vedo sofferenze nei partecipanti al Grande Fratello Vip ed è normale chiedersi: ma chi ve lo ha fatto fare se tutto questo, oltretutto, vi crea problemi? Sono domande senza risposta e, probabilmente, anche senza senso. Ho visto un giovanissimo piangere, ho visto un atleta ugualmente piangere perché ha visto, credo, la foto del figlio. Perché i telespettatori devono assistere al pianto altrui? Forse per il vecchio detto: “Mors tua, vita mea”.

