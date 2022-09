Maurizio Costanzo boccia Pamela Prati al GF Vip 7?/ “Squallida pagina di TV”

Maurizio Costanzo risponde a una lettrice su Pamela Prati al GF Vip 7: le parole del giornalista

Tra le pagine del settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo risponde ad una lettrice contraria alla partecipazione di Pamela Prati al GF Vip 7: “Sono sconcertata di rivederla in televisione“, così esordisce Ornella da Milano che tira in ballo il caso Mark Caltagirone. “Con il suo comportamento ha preso in giro i telespettatori” continua la lettrice.

A questo punto è il giornalista a prendere la parola: “La sua partecipazione fa storcere il naso proprio per la vicenda del fantomatico fidanzato, Mark Caltagirone. Credo che sia stata una squallida pagine di tivù, che non ha fatto bene a nessuno soprattutto a lei.” Maurizio Costanzo riprende: “Pamela Prati è stata una showgirl molto apprezzata in passato, anche per i suoi trascorsi al Bagaglino. Forse in crisi di notorietà o altre ragioni l’hanno indotta a fare scelte poco comprensibili. E bisogna ricordare che lei si è sempre detta “vittima” di quella situazione, incastrata da qualcun altro.” E conclude: “Ora per lei si aprono le porte del GF Vip. Diamole la possibilità di spiegarsi“.

Come ha dichiarato Costanzo, per Pamela Prati si stanno per aprire le porte rosse di Cinecittà e la showgirl è pronta a vivere questa nuova esperienza. Al settimanale Chi nel numero in edicola dal 7 settembre, la Prati ha parlato dell’amore al GF Vip 7: “Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo”.

Dopo Mark Caltagirone, l’ex volto del Bagaglino vorrebbe “un uomo con la “U” maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi. Il sesso? Mi manca abbracciare un uomo, perché il sesso è importante se hai un compagno e se c’è un sentimento profondo”.

