Maurizio Costanzo confessa: “Fui denunciato per adulterio”/”Maria? Per me lei è vita”

Maurizio Costanzo, in occasione di un’intervista a Nuovo Tv, ricorda i suoi amori passati. Il giornalista è stato sposato diverse volte, ma ha avuto anche delle storie giovanili; una di queste lo ha portato quasi ad essere arrestato per adulterio, reato ancora esistente all’epoca.

Maurizio Costanzo racconta: “Eravamo insieme in casa mia e fummo sorpresi dalla polizia che carcava le prove della nostra “colpa”. Ce la cavammo perchè fortunatamente, al momento dell’irruzione, eravamo vestiti e il letto non era caldo come risultò dalla verifica dei poliziotti costretti, per legge, a frugare tra le lenzuola“. La donna in questione, di cui il giornalista non ha menzionato il nome, era separata ma il marito ha scelto comunque di denunciarli. Insomma, la disavventura si è conclusa per il meglio per Costanzo, il quale adesso è felicemente sposato con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e l’amore per Maria De Filippi: “Non mi separerei mai da lei”

Maurizio Costanzo è legato da oltre venti anni a Maria De Filippi, sua moglie attuale. Ai microfoni di Nuovo Tv, parla proprio della conduttrice Mediaset: “Per me lei è vita” dice il giornalista: “L’idea di separarmi da mia moglie non mi ha mai sfiorato nemmeno alla lontana“.

Maurizio Costanzo è molto sereno con Maria De Filippi e segue pedissequamente il suo lavoro: “Il suo show migliore è C’è posta per te, un talk molto ben fatto.” Su Uomini e Donne dichiara: “Personalmente ritengo che il corteggiamento, inteso come desiderio di conquista, sia di pertinenza maschile”. Da giovane il giornalista ne ha corteggiate molte: “A vent’anni il mio primo amore fu devastante in quanto coincise con una cocente delusione che mi fece patire per parecchio tempo”. Ad oggi, Costanzo di gode la sua vita amorosa soddisfacente e profonda con la conduttrice dalla quale non riesce a separarsi.

