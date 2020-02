Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello Vip/ “Chiudetelo, è un pessimo esempio”

Maurizio Costanzo stronca il Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini. Il marito di Maria De Filippi, noto e competente conduttore Mediaset, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, ha stroncato il reality show di canale 5 che continua ad essere trasmesso due volte a settimana. Secondo Maurizio Costanzo, il Grande Fratello Vip 2020 non sarebbe di buon esempio per il pubblico. “Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”, fa sapere Maurizio Costanzo che, da conoscitore della televisione, ritiene che non sia un buon spettacolo dopo quanto accaduto nelle prime settimane di permanenza degli inquilini nella casa.

MAURIZIO COSTANZO STRONCA IL GRANDE FRATELLO VIP: SIGNORINI RISPONDE?

Non è la prima volta che Maurizio Costanzo stronca il Grande Fratello Vip. Lo scorso gennaio, dopo la squalifica di Salvo Veneziano, il marito di Maria De Filippi aveva già stroncato il reality. “Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno”, aveva già dichiarato Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA