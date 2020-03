Maurizio Costanzo “Coronavirus? Me ne frego!”/ “Esco lo stesso anche se sono over 75”

L’emergenza Coronavirus è ormai ovunque elemento di discussione. Le versioni in merito sono disparate e non tutti affrontano questa delicata situazione nello stesso modo. C’è chi ne è particolarmente allarmato e chi, invece, la affronta con pazienza e, addirittura, con noncuranza. Tra questi c’è Maurizio Costanzo che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Nel corso della trasmissione, il noto conduttore si è espresso sul Coronavirus, in particolare, sul pericolo per gli over 75. “Me ne frego, – ha esordito deciso Costanzo – io esco comunque anche se ho superato quell’età, faccio la mia vita di sempre. Se mi chiudessi a casa sarebbe peggio, ne uscirei rimbambito.” ha aggiunto il conduttore.

Maurizio Costanzo sul coronavirus: “Sto attento ma non posso rimanere a casa”

Maurizio Costanzo ha le idee chiare: pur non essendo disposto a rimanere chiuso in casa, è sempre attento a tutte le regole per evitare il possibile contagio del Coronavirus. “Ognuno faccia come crede, – ha aggiunto nel corso del suo intervento in radio – io sto attento: a chi frequento, non vado in posti affollati, utilizzo litri di Amuchina ma non posso stare a casa a guardare la tv”. Dunque i pani del marito di Maria De Filippi sono ben chiari. Ricordiamo che Maurizio Costanzo ha 81 anni ma questo per lui non è affatto motivo di preoccupazione se correlato al virus. Il conduttore affronta dunque con totale calma la delicata situazione e continua normalmente con la sua vita di sempre.

