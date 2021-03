Maurizio Costanzo: “Fabrizio Corona? Vive sopra le righe”/ “Ne paga le conseguenze..”

Alla luce delle ultime vicende che hanno visto protagonista Fabrizio Corona, sono tanti i volti noti della musica e dello spettacolo che hanno detto la loro. Alcuni, come Adriano Celentano, hanno espresso all’ex re dei paparazzi il pieno supporto, altri invece hanno avuto per lui parole più severe. Uno di questi è Maurizio Costanzo. Il celebre giornalista e conduttore, che conosce personalmente Corona e l’ha più volte ospitato nelle sue trasmissioni dandogli voce in momenti anche molto difficili, ha espresso il suo pensiero nella sua rubrica Domande&Risposte su Nuovo Tv.

Sottolineando proprio le occasioni avute da Corona in questi anni per parlare della sua vicenda e rendere partecipi tutti della sua storia, Costando ha poi scritto: “Corona vive sopra le righe, è più forte di lui e ne paga le conseguenze”.

Maurizio Costanzo su Fabrizio Corona: “Ragazzo sfortunato e scriteriato”

Non è la prima volta che Maurizio Costanzo dice la sua su Fabrizio Corona. Circa un anno fa, dopo l’intervista rilasciata da Ivano Chiesa, legale di Corona, a Giovanni Terzi, il marito di Maria De Filippi aveva così parlato a Simona Ventura: “Lui è un ragazzo in parte sfortunato, in parte scriteriato. Io lo ho portato diverse volte in tv. Ha una voglia di farsi del male come non ho mai visto in nessuno. Questa è la storia di un masochista. Dovrebbero farlo uscire…”. In quell’occasione, Corona ha poi replicato: “Farsi del male sì, combattere il male anche. Bisogna conoscere la storia vera”.

