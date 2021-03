Maurizio Costanzo “Favorevole all’eutanasia”/ “Mia moglie sa cosa fare se io…”

Maurizio Costanzo favorevole all’eutanasia. Non è la prima volta che il giornalista e conduttore dice la sua a riguardo e sicuramente non è la prima volta che si dice favorevole alla morte con dignità per persone costrette a soffrire quando è già certo che non ci sia più niente da fare, e oggi torna a farlo rispondendo ad alcune domande sul settimanale Chi. La scusa per riprendere l’argomento è proprio l’approvazione della legge sull’eutanasia e il suicidio assistito approvata in Spagna non senza polemiche anche dai Paesi vicini, Italia compresa. Adesso chi vuole morire con dignità potrà rivolgersi al servizio sanitario nazionale, il servizio sarà aperto a maggiorenni con malattie incurabili o disabilitanti e Maurizio Costanzo non poteva dirsi più d’accordo tanto da rivelare che anche lui ha già pensato lo stesso per la sua vita e il suo addio in casi estremi.

Maurizio Costanzo “Eutanasia? Mia moglie sa cosa fare se io mi trovassi in una situazione così”

In particolare, rispondendo alla domanda, Maurizio Costanzo ha confermato: “Non ha senso rimanere in questo mondo per continuare a soffrire quando non ci sono speranze” e poi rilancia parlando proprio dalla sua situazione: “Nel caso in cui io stesso dovessi trovarmi in una situazione così, mia moglie e i miei figli sanno che cosa devono fare”. In questo modo il giornalista, che questa sera tornerà in onda con la seconda puntata di questo nuovo corso del Maurizio Costanzo Show, ha rivelato di aver lasciato già disposizioni nel caso ci fosse una situazione estrema che lo ridurrebbe ad un vegetale attaccato ad una macchina e non solo.

