Maurizio Costanzo frecciatina su Lulù Selassié/ “Curiosa fidanzata”, critiche dal web

Maurizio Costanzo: frecciatina su Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show, insieme ad Aldo Montano. Ma non sono mancate domande e riferimenti nemmeno troppo velati a Lulù Selassié. “È nata un’amicizia con un grande atleta che è Aldo Montano. Mi è parso che il reality avesse una marcia in più, un sentimento in più che era quello tra voi due”, ha detto Maurizio Costanzo rivolgendosi ai suoi ospiti. E ha aggiunto: “Non tanto da quella ragazza… Come si chiamava?! Quella sua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, domande che hanno generato applausi da parte del pubblico e un evidente imbarazzo in Manuel. “L’ho lasciata. Lei fa la sua vita ed io faccio la mia. A vent’anni gli amori vanno e vengono…”, ha risposto il nuotatore, mentre Montano ha suggerito di continuare a parlare di amicizia.

LDA "ammicca" a Lulù Selassié: "Video di Bandana insieme"/ Web in tilt!

Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show

Successivamente, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo hanno fatto la passerella insieme e Maurizio Costanzo ne ha approfittato per lanciare un’altra frecciatina a Lulù: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella…”, ha detto rivolgendosi a Manuel. “E invece c’è Aldo…”, ha replicato Bortuzzo con un sorriso forzato. Ancora una volta il pubblico ha accolto con applausi scroscianti la battuta del giornalista romano. Moltissime le critiche sui social: “Il conduttore che la sminuisce, lui che ride di rimando, il pubblico che un altro po’ fa la standing ovation quando dice che l’ha lasciata. Che livello becero, sono senza parole” e “Quella “curiosa ragazza” di nome Lulù non ha mai avuto bisogno di deridere nessuno per sentirsi superiore. E già questo basta e avanza per renderla migliore di chi era in visibilio alla notizia che fosse stata lasciata”, si legge su un profilo Twitter dedicato alla principessa etiope.

Barù: "GF Vip? Non ho portato preservativi"/ "I soldi? Grazie a mio zio Costantino…"

LEGGI ANCHE:

Barù rivede Jessica Selassié/ Il primo incontro dopo il GF Vip: solo amici?

© RIPRODUZIONE RISERVATA