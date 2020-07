“Maurizio Costanzo fu sgarbato con Maria De Filippi”/ Retroscena sul primo incontro!

Il primo incontro tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? Non è stato proprio ciò che tutti si aspettano. Non tutti sanno che tra i due c”è stato un ‘Cupido’, una persona che li ha fatti conoscere. Stiamo parlando dell’avvocato Giorgio Assumma, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato dell’amicizia con Maurizio Costanzo, raccontandone anche qualche retroscena. Assumma lo ha definito “un grande psicologo” per poi aggiungere: “Gli basta un’occhiata per capire una persona. Così come capì subito che tipo fosse Maria De Filippi che gli presentai io in un’occasione di lavoro.” Qui la rivelazione: “All’inizio fu sgarbato e scortese. Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma”. Dunque Costanzo non avrebbe avuto modi particolarmente cordiali con a De Filippi al momento della conoscenza.

Giorgio Assumma: “Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? Forte intesa intelettuale”

Continuando a parlare dell’amico Maurizio Costanzo, l’avvocato 85enne ha inoltre svelato che “Maurizio, nella vita e nel lavoro, cataloga tutto nei minimi particolari. L’intesa con Maria? Basata su un forte legame intellettuale, il sicuro cemento per un’intesa duratura.” Nel corso dell’intervista al Corriere, Giorgio Asumma ha parlato anche di Ennio Morricone e del suo necrologio – da lui poi mostrato pubblicamente – e ha dichiarato: “Quel testo era già stato preparato da Ennio Morricone un anno fa. Lo aveva chiuso in una busta e affidato alla amatissima moglie Maria. Io non ho fatto altro che riceverlo dalle sue mani e consegnarlo ai giornalisti che sostavano sotto casa sua”.



