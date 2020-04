“Maurizio Costanzo ha il coronavirus”/ Fake news fuori luogo e di pessimo gusto

Nuova fake news “vip” ai tempi del coronavirus. Non si capisce bene per quale motivo sia circolata nelle ultime ore la notizia circa il fatto che il volto notissimo della televisione italiana, Maurizio Costanzo, abbia contratto il covid-19. Nulla di vero, il collega giornalista, marito di Maria De Filippi, non ha preso la terribile infezione che ha ucciso migliaia di italiani nelle ultime settimane, nonostante sul web sia circolata a lungo questa fake news. Per fare chiarezza è intervenuto lo stesso “baffo”, che ha appunto specificato di non essere stato colpito dal covid-19, come spiega Bubino Blog. Ma da cosa è nata questa fake news? E’ probabile, come sottolinea gossiptv.com, che qualcuno abbiano collegato il fatto che il programma “Maurizio Costanzo Show” sia saltato e slittato, ad una presunta malattia del suo conduttore, quando in realtà Mediaset ha deciso di bloccare per ovvie ragioni quasi tutti gli show, vista l’impossibilità di rispettare le rigide misure governative.

MAURIZIO COSTANZO: NIENTE CORONAVIRUS MA IL SUO SHOW SALTA

L’ufficio stampa del conduttore ha voluto precisare: “Maurizio Costanzo sta bene, grazie a Dio. La notizia della positività al coronavirus ‘è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”. Tornando al suo storico programma, le riprese sarebbero dovute iniziare in questi giorni, visto che proprio ad inizio aprile sarebbe dovuto ricomparire sulle reti Mediaset, ma con l’emergenza nazionale in corso il tutto è stato posticipato a data da destinarsi, così come per moltissimi altri programmi della televisione italiana che non si sa a questo punto quando ricominceranno. Ora come ora sono decisamente pochi gli show serali trasmessi, e ancora meno quelli in diretta, ma fino a quando la situazione non migliorerà sarà difficile fare delle previsioni attendibili. “Si fa prima a dire cosa resta in onda – il commento a riguardo di Dagospia – salta anche il ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’ previsto a inizio aprile. Alla base ovviamente i problemi organizzativi, l’impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente in teatro e le difficoltà con gli ospiti. Rinviato a data da destinarsi”.



