Maurizio Costanzo/ “Insegnanti: paura Covid o contro Azzolina? Vita deve riprendere”

Anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua sui timori dei docenti in vista della ripartenza ufficiale della scuola. Rispondendo alla lettera di una lettrice del settimanale Chi, ha esposto il suo punto di vista sulla necessità di tornare, per quanto possibile e con tutte le precauzioni del caso alla normalità di un tempo. La lettrice ha fatto notare a Costanzo come siano in migliaia i docenti che si sarebbero rifiutati di tornare in classe per la paura di ammalarsi di Coronavirus. Cosa ne pensa in merito il marito di Maria De Filippi? Le preoccupazioni degli insegnanti sono giustificate o vanno costretti a tornare dietro la cattedra e fare il loro dovere? “Ho capito poco le ragioni dei docenti”, ha commentato Maurizio Costanzo replicando alla curiosità della lettrice. Il giornalista e conduttore ha quindi avanzato un quesito che apre la strada ad una riflessione più ampia: “Hanno paura del Coronavirus o ce l’hanno con il ministro Azzolina?”.

MAURIZIO COSTANZO SU RIAPERTURA SCUOLA E PAURA INSEGNANTI

Negli ultimi giorni il numero dei contagi da Coronavirus in Italia continuano a salire. Un aumento che coincide con la riapertura delle scuole e che ha portato docenti (ma anche genitori di piccoli studenti) a manifestare dubbi e giustificati timori. Una preoccupazione che Maurizio Costanzo, tra le pagine del settimanale Chi, ha certamente compreso, “Ma la vita deve ugualmente riprendere”, dice. La ripartenza della scuola dopo i mesi bui del lockdown rappresenta un momento decisivo per il nostro Paese. Il giornalista prosegue così nella sua riflessione: “La scuola è uno dei fondamenti della nostra società, va gestita al meglio. Se poi gli insegnanti continuano a nicchiare per timore di ammalarsi, si facciano accompagnare a scuola… dai loro genitori”, aggiunge ironico, “Magari la loro paura passa”. Il punto di vista di Costanzo, dunque, è chiaro: la paura è comprensibile ma è anche arrivato il tempo di riprendere a vivere con tutte le precauzioni del caso.



