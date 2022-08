Maurizio Costanzo/ “La Roma prima in classifica dà fastidio a qualcuno”

Maurizio Costanzo, storica figura televisiva che non ha mai nascosto la sua fede per la Roma, in un pezzo scritto per il Corriere dello Sport, ha affermato che “la Roma che compra, non vende i suoi gioielli, vince ed è prima in classifica dà senz’altro fastidio a qualcuno”. Parole molto forti da parte del conduttore televisivo, che però vanno prese con le pinze: la Roma in questo momento è si prima in classifica, ma a pari punta con due corazzate come quelle dell’Inter e del Napoli.

Le uniche due partite affrontate dalla squadra capitolina sono contro Salernitana e Cremonese che, con tutto rispetto, hanno obiettivi ben diversi da quelli della Roma. Prima di capire se i giallorossi di Maurizio Costanzo saranno da scudetto o meno, bisognerà aspettare di vederli contro compagini dello stesso livello. Da questo punto di vista, la partita contro la Juventus di sabato potrebbe essere un buon banco di prova.

Maurizio Costanzo rimpiange Zaniolo

Continuando il suo editoriale, Maurizio Costanzo ha evidenziato che “giustamente Mourinho vuole rinforzi e credo che la società sia d’accordo. Tra chi rientrerà nel 2023 e Zaniolo che si lussa la spalla, è evidente che a qualcuno questa Roma in testa alla classifica, questa Roma che è partita alla grande nel campionato ha dato e dà grande fastidio”

C’è da evidenziare che Zaniolo si è fatto male alla spalla per un intervento fortuito, cadendo male e potrebbe tornare molto prima del 2023. Tant’è che la dirigenza della Roma non sembra intenzionata a intervenire sul mercato per sostituire l’ex Inter: l’arrivo di Andrea Belotti a parametro zero era già previsto e la fumata bianca è arrivata grazie alla cessione di Felix.

