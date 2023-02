Maurizio Costanzo, lettera figlia Camilla/ “L’umiltà il tuo più grande insegnamento”

Camilla Costanzo, la prima figlia di Maurizio Costanzo, ha pronunciato una commovente lettera nel corso dei funerali del giornalista, che si sono celebrati questo pomeriggio presso la Chiesa degli Artisti di Roma. “Sarò breve se riesco ad arrivare fino in fondo, come avrebbe voluto mio papà, e leggo anche a nome dei miei fratelli Gabriele e Saverio”, ha premesso la donna al termine della funzione.

Poi l’ultimo saluto: “Papino, l’ondata di amore dalla quale siamo stati sommersi è merito del bene che in questi anni hai dato a tantissime persone. Non hai idea, o forse ce l’hai perché ci guardi da lassù, della gratitudine dalla quale siamo stati investiti. Non hai avuto tre figli, ma molti di più. In tantissimi hanno detto che per loro sei stato padre, maestro guida. In questi giorni ci siamo ritrovati a consolare tante persone che piangevano per te. Non ti saresti mai aspettato una così grande dimostrazione d’affetto. Mi sembra di sentirti dire ‘ma vi rendete conto? Tutto questo per me’”.

Maurizio Costanzo, lettera figlia Camilla: l’omaggio durante i funerali

Durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, la figlia Camilla ha anche parlato dell’uomo che è stato. “A noi lasci il più grande insegnamento, l’umiltà. Ancora in questo periodo ti stupivi se un giornale importante ti chiedeva una collaborazione”, ha ricordato. “Adesso sei vicino ai tuoi genitori. Per mano a Sordi e Gassmann, e tutti quelli che sono andati via prima di te e che non hai mai smesso di rimpiangere”.

La conclusione della sceneggiatrice, commossa, è stata rappresentata da una vera e propria visione. “Ti immaginiamo in Paradiso mentre organizzi un talk show, con Franco Bracardi al pianoforte, Alberto Silvestri e Luisella Testa dietro le quinte. Continuerai a vivere dentro tutti noi. E nulla di ciò che abbiamo imparato da te andrà perduto. È una promessa. Ti vogliamo bene, papi”.

