Maurizio Costanzo “Malgioglio come Raffaella Carrà? Non facciamo paragoni”/ “La Rai…”

Cristiano Malgioglio in Rai con il programma Tu casa es mi casa

Tra le novità del palinsesto televisivo della Rai 2022/2023 c’è la messa in onda del programma “Tu casa es mi casa” che avrà come padrone di casa Cristiano Malgioglio che, oltre a tornare nella giuria di Tale e quale show accanto a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, sarà in onda su Raitre con il nuovo programma da giovedì 1 dicembre. Molti accostano la nuova scommessa televisiva di Malgioglio all’ultimo programma di cui è stata padrona di casa Raffaella Carrà ovvero “A raccontare comincia tu” in cui incontrava amici e personaggi del mondo dello spettacolo dando vita ad un racconto inedito ed emozionante.

Maurizio Costanzo "Vip nei reality? Non comprendo il motivo"/ "Cercare la fama…"

Sulle pagine del settimanale Nuovo, una lettrice ha così posto una domanda a Maurizio Costanzo sulla somiglianza tra “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà e “Tu casa es mi casa” di Malgioglio e con la risposta, il marito di Maria De Filippi ha invitato tutti ad evitare paragoni.

Maurizio Costanzo e il paragone tra Malgioglio e Raffaella Carrà

“Gentile Maurizio, a dicembre, Malgioglio condurrà su Raitre Tu casa es mi casa. Sembra che, di fatto, avrà la stessa struttura di A raccontare comincia tu, programma che veniva condotto da Raffaella Carrà. Forse la Rai ha in qualche modo incoronato il cantautore come erede della grande Raffaella?”, ha chiesto una lettrice.

Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo "sminuisce" sua vittoria all'Isola/ "L'unico un po' più conosciuto"

Dalle pagine di Nuovo, la risposta di Costanzo è stata: “Non credo che la Rai abbia affidato il programma Tu casa es mi casa a Malgioglio con queste intenzioni” – ha esordito il marito di Maria De Filippi. “Raffaella Carrà è stata una diva assoluta della televisione italiana, una donna che ha cambiato il costume di questo Paese. Con questo non voglio sminuire Malgioglio che, dal canto suo, ha il merito di aver sdoganato il tema dell’omosessualità. Cristiano è un bravo artista, un personaggio colorito e colorato che ha fatto la storia della musica italiana. Però, ripeto, non facciamo paragoni con la Carrà. Raffaella è stata unica“, ha concluso.

Maurizio Costanzo "Mi piace il corsivo di Elisa Esposito"/ "Se Draghi parlasse così…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA