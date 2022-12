Maurizio Costanzo: “Montesano? Un imbecille”/ “Selvaggia Lucarelli? La difendo…”

Maurizio Costanzo contro Enrico Montesano

Ballando con le stelle 2022, questa sera, non va in onda. La prima finalissima del programma di Milly Carlucci sarà trasmessa sabato 17 dicembre. In attesa del ritorno in tv della trasmissione del sabato sera di Raiuno, sul web, sono diventati virali le dichiarazioni di Maurizio Costanzo che, ospite della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” ha commentato le ultime dinamiche che hanno visto protagonista Enrico Montesano, squalificato dalla trasmissione per aver indossato una maglietta della Decima Mas, il reparto militare schieratosi con il Terzo Reich.

Maurizio Costanzo condannato: diffamò gip caso Gessica Notaro/ "L'ho solo difesa..."

Un gesto che il marito di Maria De Filippi condanna fermamente. «Si lo guardo ogni tanto. Il sabato sera mi alterno tra vari programmi. Però ho perso quell’imbecille di Montesano con la maglietta, l’ho perso...», ha detto Costanzo.

Maurizio Costanzo difende Selvaggia Lucarelli

Protagonista indiscussa di Ballando con le stelle 2022, sin dalla prima puntata, è stata sicuramente Selvaggia Lucarelli che ha ricevuto numerosi attacchi in trasmissione discutendo anche, animatamente, con Iva Zanicchi. A tal proposito, Maurizio Costanzo si schiera con la Lucarelli e la difende dagli attacchi ricevuti.

Maurizio Costanzo confessa: "Fui denunciato per adulterio"/"Maria? Per me lei è vita"

«Si, l’ho difesa dagli attacchi di tutti. Anche Iva Zanicchi l’ha insultata, ma che stanno facendo via…», ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora. «Meno male che c’è Ivan Zazzaroni che è uno serio», ha aggiunto Costanzo. Nel corso dell’intervista, non è mancata la parte romantica sul rapporto con Maria De Filippi: «Ci regaliamo sempre dei fiori. Stiamo insieme da trent’anni – ha detto Costanzo a Rai Radio1 – e le regalo sempre delle rose rosse, una dozzina di rose scarlatte».

LEGGI ANCHE:

Maurizio Costanzo/ "S*sso nella Topolino e ho rischiato arresto per adulterio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA