Maurizio Costanzo/ “Non ho paura di morire con Maria De Filippi al mio fianco”

Maurizio Costanzo ha concluso qualche settimana fa la stagione del Maurizio Costanzo Show, che con la ripresa a ottobre 2021 compirà 40 anni. Nella sua lunga carriera il giornalista, che il prossimo agosto compirà 83 anni, ha intervistato cinquantacinquemila persone. “Sono un uomo fortunato. Ho capito a dieci anni quello che volevo fare e non ho più smesso. Direi che la mia è stata vocazione assoluta”, ha raccontato Costanzo in una lunga intervista ad Andrea Malaguti su Specchio. E ha aggiunto: “Sono un giornalista che si è sperimentato in molti settori diversi, cercando sempre una cosa sola: il divertimento. Che è figlio della curiosità”. Nella sua lunga carriera, Maurizio Costanzo ha lavorato, e continua a lavorare, per Rai e Mediaset: “La tv è una. C’è chi la fa bene e chi la fa male. Io l’ho fatta per Rai e Mediaset e continuo così senza esclusive”. E ha aggiunto: “La tv è la mia vita, il mio modo di esprimermi. Mi ha permesso di incontrare tanta gente anonima e importante”.

Maurizio Costanzo: 27 anni con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo ha avuto quattro mogli: Lori Sammartino, Flaminia Morandi (da cui ha avuto i due figli Camilla e Saverio), Marta Flavi e Maria De Filippi (con cui ha adottato il figlio Gabriele). Alla domanda come si diventa un “marito seriale”, Costanzo ha risposto: “Cercando la migliore. Maria. Stiamo assieme da 27 anni, abbiamo da poco festeggiato le nozze d’argento. Non mi era mai accaduto. Prima di lei le relazioni tendevano ad annoiarmi”. Il giornalista ha detto di non temere il successo della moglie, anzi, di essere molto orgoglioso. Parlando della conduttrice di Canale 5 ha aggiunto: “È la donna nella mano della quale vorrei morire”. Costanzo ha rivelato di non avere paura di morire, ma di sperare che il trapasso non sia doloroso. Nel corso della lunga intervista su Specchio, il conduttore ha detto di non credere in Dio ma “non sono nemmeno così presuntuoso da ritenere che nasciamo e moriamo per puro caso. Mi faccio tante domande. Da sempre”.

