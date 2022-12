Maurizio Costanzo punge Serena Bortone e ‘cita’ Memo Remigi/ “Stava lì con voi…”: gelo in studio!

Maurizio Costanzo gela Serena Bortone e cita Memo Remigi in diretta a Oggi è un altro giorno

Maurizio Costanzo è stato uno degli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 27 dicembre. In collegamento con lo studio, il celebre giornalista e conduttore ha parlato di musica, di romanticismo e di bellezza, spunti che gli hanno dato la possibilità di citare un nome ‘scomodo’ per il cast del talk show di Rai1: quello di Memo Remigi.

Come è ormai ben noto Memo, volto fisso di Oggi è un altro giorno, è stato cacciato dal programma dopo l’uscita del servizio di Striscia La Notizia che metteva in evidenza la palpatina del musicista ai danni di Jessica Morlacchi. Da allora Remigi non è stato più tirato in ballo in studio, questo fino a quanto Costanzo – che già in passato ha preso le difese di Memo – non ha alluso proprio a lui durante la chiacchierata con la Bortone.

Maurizio Costanzo allude a Memo Remigi su Rai1: la reazione dello studio

Parlando dell’amicizia che lo legava a Piero Angela e che oggi lo avvicina al figlio Alberto, Maurizio Costanzo ha voluto sottolineare la bellezza dello speciale su Milano andato in onda pochi giorni fa condotto proprio da Alberto Angela. In questo Malika Ayane si è esibita in ‘Innamorati a Milano’, celebre brano di Memo Remigi. Da qui lo spunto per la ‘stoccata’: “Sono amico di Alberto Angela e colgo l’occasione per dire che Rai1 ha mandato in onda domenica uno speciale su Milano. È stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi.” A queste parole è seguito il silenzio dello studio e della Bortone che ha poi immediatamente cambiato argomento senza fare alcun cenno a Remigi.

