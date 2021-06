Maurizio Costanzo responsabile comunicazione Roma/ “Avvicinerò Mourinho a tifosi”

Maurizio Costanzo alla Roma. Il celebre giornalista e conduttore televisivo è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione del club giallorosso. A dare l’annuncio è stato lo stesso Costanzo, da sempre tifoso della squadra. “Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione”. Poi ha spiegato quali sono i suoi obiettivi: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma”. Non è mancata una considerazione personale: “Sarà bello fare di una passione una professione”. La Roma, dopo aver ingaggiato José Mourinho, inserisce Maurizio Costanzo nel club. Il giornalista ha anticipato alcune idee su come impostare la strategia comunicativa all’AdnKronos. “Sarò il nuovo advisor strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è Mejo ‘a Roma”. La prima cosa che farà sarà “stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città”, ha messo subito in chiaro Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo/ "Brusca? Non critico i magistrati. La tragedia della Funivia Stresa-Mottarone..."

MAURIZIO COSTANZO: “MEJO ‘A ROMA”

Una nuova avventura per Maurizio Costanzo, ma non televisiva. Tra i più noti giornalisti italiani, è in attività da oltre sessant’anni. La sua attività è lunga e proficua soprattutto in televisione, ma è stato anche regista, autore teatrale e conduttore radiofonico. Da anni ha anche un’agenzia di comunicazione che lavora con aziende e personaggi pubblici. Da oggi anche con la Roma. “Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma”, ha detto all’AdnKronos. Poi ha ricordato le sue origini e la sua fede: “Io sono romano… mejo ‘a Roma”. Si infiamma così il clima calcistico a Roma. Ieri l’annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, quindi il derby capitolino si preannuncia interessante anche perché vedrà contrapposti Mourinho e l’ex Napoli, Chelsea e Juventus. Ora la notizia della firma di Maurizio Costanzo, che contribuirà non solo a rinsaldare il rapporto tra club e tifosi, ma cambierà anche il modo di intendere la comunicazione in virtù della sua esperienza.

LEGGI ANCHE:

Maurizio Costanzo: "Basta virologi in tv, hanno rotto!"/ "Ma quando lavorano?"Casalino, niente Maurizio Costanzo Show: "colpa" di Grillo/ "Stop alla registrazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA