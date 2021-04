Maurizio Costanzo Show/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile: intervista a Malika Chalhy

Quarto ed imperdibile appuntamento con il Maurizio Costanzo Show che torna in onda oggi, mercoledì 14 aprile, in seconda serata. Grandi ospiti e temi importanti nella nuova puntata dello storico show di Maurizio Costanzo che, ai telespettatori, racconterà la storia di Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa dopo aver fatto coming out. La storia di Malika colpito tutti e Maurizio Costanzo ha intervistato la giovane che ha raccontato la propria storia. Al centro della quarta puntata del Maurizio Costanzo show, inoltre, ci sarà il rapporto tra donne e uomini. Tanti gli ospiti che parteciperanno al dibattito in studio. Tra i più attesi ci sono sicuramente Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dopo aver divertito il pubblico del Grande Fratello Vip 2020, il figlio di Alba Parietti e l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 sono pronti a dare vita a nuovi siparietti. Ma i vip che saranno presenti nel salotto di Costanzo non finiscono qui.

FUORI DAL CORO, TROUPE AGGREDITA A COLPI DI CATENA/ Video: “Io ti ammazzo”

TUTTI GLI OSPITI DEL MAURIZIO COSTANZO SHOW DEL 14 APRILE

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano nel nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo show per affrontare il tema del rapporto tra donne e uomini. Nel parterre femminile ci sarà la cantante e insegnante di canto del serale di Amici 2021, Arisa; la conduttrice Caterina Balivo che si divide tra il suo ruolo di mamma, moglie e donna in carriera; la produttrice Rita Rusic e la conduttrice e cantante nonchè grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando. E ancora la giornalista di cronaca giudiziaria de La Repubblica Federica Angeli. Nel parterre maschile, invece, oltre alla coppia Zorzi-Oppini, ci saranno: il conduttore e insegnante di canto di amici 2021 Rudy Zerbi, protagonista spesso di discussioni sia con Arisa che con Anna Pettinelli; l’ex allievo della scuola di Maria De Filippi, Alberto Urso e il giornalista Giuseppe Cruciani. Spazio, infine, alla banda della polizia che si esibirà sul palco in occasione del 169esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato.

LEGGI ANCHE:

Michele Cucuzza, scherzo Le Iene/ “Si vergogna di dire che è andato a prostitute?”Leila Shervani è fidanzata?/ Tutto tace, sui social con la sorella Sara "Vi auguro.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA