Maurizio Costanzo Show/ Anticipazioni e ospiti 31 marzo: Zorzi, Giulia De Lellis e…

Mercoledì 31 marzo, in seconda serata su canale 5, torna l’appuntamento con Maurizio Costanzo Show. Lo storico programma condotto ed ideato da Maurizio Costanzo è tornato in tv con un’edizione tutta nuova. Dopo aver ospitato, tra gli altri, alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip come Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò, nella puntata in onda oggi, Maurizio Costanzo ospiterà tre influencer amatissimi dai giovani. Nel salotto del Maurizio Costanzo show tornerà così Tommaso Zorzi che, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020 ed essere diventato un opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, condurrà anche un programma Mediaset. Con Zorzi ci saranno Giulia De Lellis che, con i suoi 4,9 milioni di followers su Instagram, è una delle influencer ppiù amate e seguite e Beatrice Valli che, oltre a lavorare con i social, vive da anni una bellissima storia d’amore con Marco Fantini ed è mamma di Alessandro, Bianca e Azzurra.

LA REUNION DEL CAST DI BUONA DOMENICA AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Non solo influencer nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Il marito di Maria De Filippi ha deciso di fare un regalo ai nostalgici dei vecchi programmi televisivi dando vita alla reunion del cast di Buona Domenica, il programma domenicale di canale 5 che Costanzo ha condotto dal 1996 al 2006. Nel salotto del Maurizio Costanzo Show, nel corso della puntata in onda oggi, ci saranno altri protagonisti di quel programma ovvero Paola Barale, Massimo Lopez e Claudio Lippi. Spazio, inoltre, anche al regista Roberto Cenci e al direttore d’orchestra Demo Morselli. Tra gli ospiti, inoltre, ci saranno anche la ballerina Rossella Brescia che ha fatto parte del corpo di ballo di Buona Domenica ed è stata sposata con Roberto Cenci, Platinette, Laura Freddi e Orietta Berti, reduce dall’avventura al Festival di Sanremo 2021.

